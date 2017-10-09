Телеканал "Матч ТВ" показал бои с участием сыновей Кадырова

Российский телеканал "Матч ТВ" 8 октября показал бои детей главы Чечни Рамзана Кадырова. Они состоялись перед основными поединками Чемпионата России по боксу, который проходил в Грозном. На нём присутствовал сам Кадыров, который наблюдал, в том числе, и за поединками своих сыновей.

Соперниками детей Кадырова стали их ровесники из Кабардино-Балкарии. Во всех боях победили сыновья главы Чечни — девятилетний Адам, 10-летний Эли и 11-летний Ахмад.

Ранее "Матч ТВ" уже показывал показательные бои с участием детей Кадырова. В октябре прошлого года в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам, в рамках которого состоялись поединки с участием детей, в том числе трех сыновей главы Чечни, младшему из которых было восемь лет. Президент Союза смешанных боевых единоборств России Федор Емельяненко осудил бои с участием детей. Он назвал недопустимым присутствие в зале детей до 12 лет – даже в качестве зрителей. Согласно правилам Союза ММА, до соревнований допускаются дети старше 12 лет. Подростки до 16 лет должны применять защитное снаряжение.

Кремль раскритиковал телевизионную трансляцию, а по поводу самого факта проведения боев предложил разобраться уполномоченному по правам детей в Чечне. Омбудсмен не нашел каких-либо нарушений.