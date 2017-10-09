Котлеты для Путина

Казалось бы, трудно придумать более оригинальный способ поздравить Владимира Путина с 65-летием, чем избрали участники субботних акций в поддержку Алексея Навального. "Переплюнуть" их попытался друг Путина, бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони:

В Дамаске Путина поздравили так:

А в Берлине - так:

Целых 11 (!) зарубежных лидеров поздравили Путина по телефону (всего в мире 193 страны-члена ООН).

Но пальма первенства в поздравлениях достается телеканалу "RT". Его поздравление Путину оказалось почти детективным.

И так далее - история про "пятиэтажный бургер в честь Путина в нью-йоркском ресторане" появилась 7 октября едва ли не во всех прокремлевских СМИ. Первоисточник сюжета - видео RT. Там, действительно, все на месте - и бургер, и портрет Путина.

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Оригинальный англоязычный ролик, правда, на Youtube уже недоступен - утверждается, что RT его удалил. Но почему?

Возможно, все дело в расследовании известного разоблачителя фейков Алексея Ковалева, которому эта история показалась подозрительной.

Правда, появилось и другое мнение.

Интрига продолжала закручиваться:

Но в конце концов Ковалеву, кажется, удалось размотать цепочку до конца.

Сеанс кремлевской "магии" с последующим ее разоблачением Ковалев представляет на своем сайте "Лапшеснималочная":

Все телеканалы, которые сделали об этом репортаж, использовали одни и те же кадры. Их сняло агентство Ruptly, принадлежащее каналу RT (Russia Today). То есть это, по сути, российское СМИ, такое же, как ВГТРК или “Россия сегодня”, оно финансируется из российского бюджета. Девушку на видео зовут Тамара Илизарова, она, судя по её профилям на сайтах кастинговых агентств, актриса, а в кафе, очевидно, подрабатывает официанткой. <...> Там вообще много странностей. Например, на столике, за которым снимают сюжет, есть флаер об акции “Бургер ко дню рожденья Путина”, там внизу написаны условия акции: бесплатно, если успеете съесть за полчаса. При этом если посмотреть фотографии из Instagram из этой локации (ресторан Lucy’s Cantina Royale), снятые в тот же день, то видно, что за другими столиками этого флаера нет. Эта акция что, распространяется на один-единственный столик в ресторане?

Тот факт, что кто-то из ресторана все же подтвердил наличие путин-бургера, Ковалева смутил. Однако вскоре все разъяснилось:

мой коллега Марк Беннеттс (вот его статья в Guardian) решил всё-таки покопаться в этой истории дальше и нашёл одного из менеджеров сети ресторанов, в которую входит и Lucy’s Cantina Royale. Я ему тоже написал, и он нам ответил следующее:

Ресторан Lucy’s Cantina Royale стал жертвой фальсификации, связанной с днём рожденья Владимира Путина. Наш ресторан никогда и ни в какой форме не отмечал день рожденья Владимира Путина и никогда не предлагал посетителям “Путин-бургер”. Ресторан Lucy’s полностью опровергает любые заявления, сделанные в видеозаписи, поскольку они не соответствуют действительности. Сотрудники, ответственные за эту фальсификацию, отстранены от работы до завершения разбирательства. Пожалуйста, дайте знать, если кто-то сообщил вам противоположное. Спасибо.

Ковалев указывает, что в истории с бургером, по-видимому, участвовала не только RT, но и ТАСС, где появилась такая заметка:

Один из менеджеров ресторана Тед Брайен сообщил ТАСС, что Путин - единственный государственный лидер, день рождения которого отмечают в заведении подачей особого блюда. Брайен констатировал, что Путин обладает значительным влиянием. "Так что и бургер должен быть большим", - добавил он. По мнению менеджера, блюдо будет пользоваться успехом у посетителей.

"Мы считаем, что Владимир Владимирович - выдающийся политик и историческая личность, поэтому решили один день в году посвятить именно ему", - сказала главный бармен заведения Дарья Пауто. Данная традиция существует уже на протяжении трех лет, за это время рецепт блюда оставался практически неизменным.

По словам Пауто, масса сэндвича составляет примерно 1952 грамма. "Собственно говоря, это год рождения президента", - констатировала она. По мнению Пауто, если в обычном сэндвиче порядка 600 калорий, то в бургере "Владимир Путин" их примерно в шесть раз больше.

Ковалев утверждает, что никакого Теда Брайена в ресторане нет. А вот Дарья Пауто - действительно, реальное лицо. Менеджер Шон Райан пишет, что она отстранена от работы на время расследования.

две сотрудницы ресторана ввели руководство в заблуждение, сказав, что снимают студенческий проект. Они будут уволены, сказал Райан, а ресторан наймёт юристов, чтобы “разобраться в этом бардаке”. Такие дела.

Ковалев приходит к такому выводу:

Но вы просто задумайтесь, какая ситуация: две официантки в кафе в Нью-Йорке сказали руководству, что снимают студенческий проект, а сами позвали российский телеканал и сняли полностью выдуманный сюжет про “бургер в честь дня рожденья Путина”. И это на полном серьёзе подают в российских СМИ как доказательство того, что весь мир любит Путина и наперегонки сочиняет самое оригинальное поздравление ему… Я, честно говоря, даже не знаю, что тут можно добавить. Даже если эта история была бы правдой: кому пришло в голову, что вот эта бесформенная, полупрожёванная гора мяса, хлеба и картошки — достойный подарок Путину, свидетельствующий о величии России? Это же вредители какие-то…​