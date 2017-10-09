В Петербурге после звонков о минировании эвакуируют школы

В Санкт-Петербурге после анонимных звонков о якобы заложенных бомбах эвакуируют школы и здания государственных учреждений, сообщает интернет-издание "Фонтанка".

Накануне после аналогичных звонков были эвакуированы более 20 торговых центров и гостиниц.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч людей в пятидесяти регионах страны. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.

В Федеральной службе безопасности заявили, что ложные звонки о минировании делали четыре россиянина, которые находятся за пределами страны. Их имена не сообщаются. Звонки о минировании нанесли существенный экономический ущерб. По предварительным данным, он оценивается более чем в 300 миллионов рублей.

