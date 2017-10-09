Слишком цивилизованный протест

7 и 8 октября во многих городах России состоялись несанкционированные акции протеста против действующей власти и в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты.

Митингующих оказалось намного меньше, чем в марте, после выхода фильма "Он вам не Димон", а Навальный и многие руководители его региональных штабов провели эти дни за решеткой, куда их поместили накануне. Многие, в том числе и сам Навальный, оказались приятно удивлены тем, что несанкционированные акции на этот раз прошли относительно мирно.

Алексей Навальный

О том, как прошли акции 7 октября, знаю пока только то, что по радио передают.

Но и так мне ясно: только вы двигаете страну вперед — те, кто вчера вышел на улицу и участвовал в любом другом виде. И на вас вся надежда.

В условиях, когда публичная политика в стране заменена анонимными телеграм-каналами, когда трусость и самоцензура — признаки нормальности и системности, на кого еще может рассчитывать Россия, сползающая в отсталость и мракобесие?

Только на вас, называющих белое белым, черное черным и не готовых отказаться от свого права на мнение.

Любое живое и честное, что может возникнуть в российской политике (и оно возникнет, а потом обязательно победит), родится только из вашей среды. Рад быть вместе с вами.

И в Москве, где нет задержаний.

И в Питере, где задержания есть.

И в Якутске, где путинские мерзавцы в погонах избили человека.

Мы, кстати, вновь убедились, что единственным источником и причиной насилия является власть и полиция, а ни в коем случае не протестующие. В городах, где полиция не лезла ни к кому, а просто сохраняла порядок, все прошло идеально.

Evgeny Feldman

обычный протест в обычном европейском городе: несколько тысяч человек, идут, скандируют, никому не мешают и никто не мешает им

наш протест - самый мирный протест в мире, теперь и полиция подтянулась, и выяснилось: блин, а ведь так ведь тоже можно! просто митинговать, просто охранять порядок, просто нормально сосуществовать

Oksana Baulina

сегодня мы еще раз убедились: наш протест — мирный, цивилизованный и достойный. когда провокации не устраивают менты, то все проходит без провокаций.

огромное спасибо всем, кто не испугался и пришел, — вы лучшие!

Татьяна Фельгенгауэр

А что, так можно было? Ну серьезно! Можно собраться в цетре города, пройтись туда-сюда, поскандировать и никто не устроит жесткое винтилово? Оказалось, что да. Так можно. Но есть нюанс, как говорится. Людей на улицу вышло мало. Судя по всему, это и сыграло роль. Кто-то умный, видимо, сказал: если будет не больше полутора тысяч - пусть себе гуляют. Тротуары на Тверской у нас теперь широкие, толпу можно мягко ограничивать в проходе к Красной площади, а в остальном - пусть их. Не трогайте. Вот и получилось, что люди собрались, поскандировали, постояли. Потому решили двинуться к Охотному ряду. Но там как-то не задалось. И дальше было уже не очень понятно, что делать-то. Так и побродили. Полиция просто следила за тем, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть. Некое оживление в Георгиевском переулке тоже ничем не закончилось. Удивительная история. Чем это можно объяснить? Не тем же, что не хотели кадров разгона в ДР Путина? В конце концов, кто эти кадры увидит! Думаю, власти просто провели комбинацию: обезглавить протест (но ненадолго, не 5 лет, а всего 20 суток Навальному, типа, скоро выйдет), запугать как следует перед акцией, забрать по максимуму координаторов, а потом просто оценить трезво, сколько людей вышло на улицу. И вот в Москве выходит около тысячи человек (ок, полторы). Полиции-то было предостаточно! Но они не демонстрировали силу и не провоцировали, выдавливая людей с площади (как было, например, 26 марта). Их даже свезли рейсовыми автобусами, чтобы не так показушно было. Уверена, что если бы в Москве вышло хотя бы 5 тысяч, не говоря уже о десяти или двадцати, так мирно дело бы не закончилось. А так - Собянин или московская полиция, или АП, Бог знает, кто прнимал решение, могут записать себе плюсик. Молодцы, грамотно себя повели. Интересно, как интерпретирует эту акцию штаб Навального. Ну а со стороны это был митинг здоровго человека. Ты хотел высказаться - ты высказался. Жаль, что в Петербурге полиция не смогла удержаться от насилия. Но там и людей вышло больше, как я поняла. Видимо, численность играет решающую роль. Боится власть массовых протестов. А тысяча несогласных на 15-миллионную столицу для них не масса, а лишь отличный фон вечерних новостей

Однако в разочарованных, а то и злорадных комментариях тоже недостатка нет.

Аркадий Бабченко

Шесть лет назад я на коленях ползал - пацаны, нельзя в загон на Болотную, пошли с палатками на Манежку. Меня назвали провокатором, кровопролийцей, спойлером протеста и вообще предателем - и увели сто тысяч в загон.

Теперь объясните мне - [зачем] надо было шесть лет водить людей с шариками, ленточками и уточками по бульварам и загонам, чтобы придти ровно к той же мысли и выйти таки на Манежку с термосами и пледами, но только когда выйти готовы уже всего лишь четырнадцать человек вместо бывших ста тысяч?

Ах, какой теплый декабрь был в ...

Ну, вы в курсе.

Oleg Kozyrev

Аркадий, неправду говорить нельзя. Именно сто тысяч тогда выбрало не идти в центр. Не были они готовы туда идти именно все эти сто тысяч. На тот момент никто из нас и ты тоже вообще сто тысяч никуда не ожидал. Максимум выходило пять тысяч - на Триумфальную - на несанкционированные. Все. Не больше. Не надо сказки рассказывать. Я помню, как проголосовали люди, как проголосовали эти сто тысяч.

Serguei Parkhomenko

Не видел вас ни на коленях, ни стоя, ни сидя.

А в чем проблема была? Шесть лет назад дефицит палаток в продаже наблюдался? Или ими злодеи-провокаторы монопольно владели? Если все так просто, то что ж вас остановило? Взяли бы палатку, пару тысяч пассионарных - и вперёд. Чего на коленях-то торчать?

Milla Serova

c 2011 кричалки путинананары и мытутвласть. и регулярный слив протеста. у руля все те же 6 кланов. ни профсоюзов нет, ни забастовок бессрочных, ни митингов с ультиматумами, ни бойкотов, - ничего. прогулки ни о чем и мечты, что вот уж на следующих-то выборах мы уж точно чекистов переиграем и выберем кого надо))) не в путине дело. вместо путина поставят кого-нить помоложе - из клана чемизова-иванова, или сечина-патрушева, ну принесут клан чубайса-кудрина в жертву, и тогда все успокоятся?)))

Солнечный шторм

При взгляде на фотографии с прошедших накануне митингов сторонников Навального первой на ум приходит цитата Гегеля о том, что история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. В конце нулевых рукопожатная общественность презрительно ухмылялась, наблюдая за тем, как упорно нацболы выходят на "Стратегию 31" в разных городах. Не обходилось, разумеется, и без едких шуточек про численность акции и её результативность. "Что там, кровавый режим, наверное, уже пал?", - иронизировали довольные собой системные либералы, наблюдая за "винтиловом" на Триумфалке с экрана модных гаджетов. Шли годы, минуло почти 10 лет и что же мы видим? На Манеже все те же, вот только расположение фигур на шахматной доске российской политики существенно изменилось. Теперь в роли "кучки маргиналов" (а именно так некоторые из них в былые времена "величали" лимоновцев - ред.) оказались сами адепты смузи и посиделок в "Жан-Жаке". Отныне на площадях, скандируя лозунги и призывая к смене власти и переменам, топчутся уже они. Костяк протеста при этом составляет "племя молодое, незнакомое" - подростки, многие из которых по закону ещё даже не могут голосовать. Очень вряд ли они знают что-то о своих предшественниках из "Стратегии-31", поскольку в ее пиковые времена едва пошли в школу. Для кого-то из них всё происходящее и вовсе лишь бэкграунд для хайпового селфи "мам, смотри, я революционер". Однако, пусть цветут все цветы. Мы сейчас не об этом. Больше всего в данном случае забавляет то, как численность в несколько сотен протестующих в миллионном мегаполисе преподносится организаторами как некий сокрушительный успех и вообще без пяти минут победа. Алло, господа, вы забыли, что еще каких-то 6 лет назад на улицу выходили не сотни, а сотни тысяч? Похоже, что где-то ваша тактика всё же свернула не туда. Повод задуматься и поработать над ошибками, потому что пока ваш "прогресс" больше похож на агонию. Извините, если кого.

Глеб Павловский

Тактика (властей) оказалась очень успешной, и я думаю, что это было бы правильное решение для всех таких демонстраций, потому что агрессия возникает, у молодых людей особенно, только когда они сталкиваются с сопротивлением.

Я думаю, что в общем и целом это неудача в кампании Навального. Давайте не забывать, что он находится в обороне. Он был незаконно задержан, как и его сотрудники. Речь идет о последствиях вторжения власти в его избирательную кампанию. Я думаю, более изощренный политик нашел бы какую-нибудь идею, но он решил повторить свою весеннюю тактику

Илья Варламов

Сегодня мы стали свидетелями совершенно новой тактики полиции. В Москве никого не задерживали, в других городах похватали совсем немного людей (по сравнению с прошлыми акциями), но вроде всех отпускают. Серьезных инцидентов кроме разбитой головы не было.



История хорошая во всех смыслах. Во-первых, нельзя задерживать людей на мирных акциях. Люди имеют право на протест и могут митинговать когда и где хотят. Во-вторых, с точки зрения тактики властей — это очень хорошая история в медийном плане. Нет винтилова — нет картинки. Нет картинки — нет события. Нет тысяч задержанных, нет судов, нет уголовных дел — через неделю уже никто не вспомнит, что кто-то куда-то выходил. Акции Лимонова на Триумфальной площади все забыли, как только там перестали винтить людей.



Теперь ход за Навальным. Без винтилова режим перестает быть кровавым. Скучно. Чтобы вернуться в информационное поле, надо ставить рекорды по численности. А вот здесь видны серьезные проблемы. Посмотрим, что сможет предложить народу Навальный, чтобы вышло как в 2011-м.

Павел Пряников

Насколько понимаю, сегодня "за Навального" в целом по России прошло скучно-спокойно. Вышли где-то десятки, где сотни людей - раз в десять меньше, чем на встречах с вождём. Демографический портрет тусовки не изменился - много школьников, вплоть до детей. Сегодня был хороший пример, что своё движение Навальный тоже - к примеру, как ЛДПР - строит по принципу фюрер-стайл. Есть вождь, а дальше - массовка. Нет вождя - адепты поникли. Путина обвиняют, что он вытоптал политическую поляну, но Навальный поступает так же, собирая вокруг себя обычных исполнителей-клерков, серых личностей и вытаптывая всех конкурентов. Та самая колея, о которой много говорят, и из которой не хочет вылезать и старательно её культивирует и Навальный. Видимо, Россия обречена (как минимум в среднесрочной перспективе) на такие вождистские проекты и даже без права дискуссий внутри квази-партий. У того же Навального сразу изгоняются, шельмуются, травятся все, кто хочет не просто задавать вопросы фюреру, но просто поговорить и что-то обсудить.

Ихлов Евгений

Понятно, что Путин очень не хотел, чтобы его и без того безрадостный юбилей сопровождали кадры полицейского насилия, окровавленных лиц, беззащитных женщин и юных отроков в лапах кровожадных омоновцев. Ему очень не хотелось соревноваться с репортажами из Каталонии. Тем более, что Мадрид за свой карательный разгул извинился, и укрыться за испанской мясорубкой оказалось невозможно.

Посему после положенных отказов и запугиваний, для обоих столиц объявили сатурналии (древнеримский «карнавал вседозволенности» для рабов): даже шутовской ремонт Марсового поля, где на облупившиеся скамейки лепили бумажки «окрашено», был завершен к середине дня.

Оказалось, что Навальный «толкает» не на драки с ОМОНом, а лишь на унылое трезво-студенческое слоняжничество под дождём на Пушкинской площади и на Марсовом поле.

Александр Плющев ("Немецкая волна"):

Непонятно, что стало большим фактором низкой явки сторонников Навального: массированная кампания запугивания или не такой зажигательный повод, как фильм "Он вам не Димон". Главное - доказано, что далеко не каждый призыв лидера оппозиции гарантированно выводит людей на улицы. Возможно, именно этим и объясняется небывалая толерантность полиции: подчеркнуть незначительный масштаб выступлений оказалось важнее принципа "не пущать". <...>

Наверняка сказался фон, на котором прошли демонстрации - день рождения Владимира Путина. Появление в зарубежной прессе репортажей с заголовками "Юбилей Путина был омрачен сотнями арестов" было, очевидно, признано нецелесообразным. <...>

В столицах все выглядело, как некий эксперимент, который позволил ответить на несколько вопросов. Например, что будет, если не пойти "по беспределу"? А что произойдет, если оставить несколько сотен людей на площади? Есть ли у выступающих реальная координация? Как они отреагируют на провокаторов? <...>

Совсем другая картина наблюдалась в регионах, которые в этот раз как бы поменялись со столицами местами: раньше основное "винтилово" происходило в Москве и Петербурге, теперь "жесткая рука" ушла в провинцию. Это вполне безопасно с точки зрения внешнего пиара, поскольку тамошние задержания вряд ли попадут в западную прессу. В то же время именно региональная кампания Навального развивалась по восходящей, и вчерашние жесткие действия полиции в регионах, где были задержаны несколько сотен человек, стоит рассматривать как ответ на этот успех.

Александр Фельдман

Показательно не тронута Москва — при этом жаркое винтилово в Питере и серьёзные задержания в Екатеринбурге, Липецке и Ярославле (и в это же время они начались в Краснодаре).

По данным ОВД-Инфо, число задержанных по всей стране приблизилось к 300. Довольно жестко обошлась полиция с протестующими в Петербурге, и там же протест держался дольше всего - сторонники оппозиционера Вячеслава Мальцева отказались уходить с Дворцовой площади. Самого Мальцева ФСБ теперь требует арестовать заочно.

Андрей Чернов

СПб. На Дворцовой площади народ, который за Мальцева, собрался на ночь ставить палатки. Всех (четырнадцать человек, так! столько же и в Москве около Госдумы) повязали. На площади дежурит полицейский наряд. И десяток потенциальных протестантов.

...Всех ранее задержанных, выстудив несколько часов в холодном автозаке, оставили ночевать в отделениях полиции № 15, 74, 53 и 59

Многие спорят со скептиками.

​Кирилл Лятс

Вышедших на улицы сторонников Навального было кратно больше глав государств, поздравивших Путина с днем рождения

Рустем Адагамов

Здорово, что появились, наконец, они, эти молокососы с веселым драйвом, чувством достоинства и отсутствием страха. Мои респект им и уважуха.

Кирилл Шулика

Старческое ворчание, что молодежь выходит за Навального уже просто надоело откровенно. Нет, я понимаю страх, потому что я уверен, что эта молодежь для страны добьется существенно большего, чем мы, а пока она молодежь, так еще многим достанется и довольно сильно. Вы просто поймете, что жили неправильно, не по-человечески и ваша жизнь это история поражений. Придется вам признать лидерство молодежи, причем, буйной. Да, она вырастет, конечно, а тот, кто ворчит вообще постареет. Этим все и закончится.

А за Навальным идет молодежь потому, что вы унылые все и скучные. С вами даже мне скучно, хотя мне скоро сорок уже. Понятно, что жизнь меняется, вообще все меняется и за этим чем старше, тем сложнее успеть, но вы даже не пытаетесь.

Сталингулаг

Читаю насмешки по поводу молодёжи, вышедшей вчера на акции протеста, и хочу сказать - идите [к черту]. Что хорошего дали стране мы, рано постаревшие циники, во всём разочаровавшиеся и со всем смирившиеся? Это мы [просрали] страну. Это мы были слишком заняты своими личными жизнями, пока старшие обносили страну колючей проволокой, это мы, получившие первые доходы 1000-1500$ в студенческие годы, говорили, что политика нас не касается, пока те, кто её касался, закручивали всё, к чему притрагивались, это с нашего молчаливого согласия установилось то, что нас медленно убивает. Потому что молодые люди должны верить в невозможное, отвергать старое и не рассуждать о здравом смысле. И, когда я вижу несколько сотен весёлых юных лиц, пытающихся заглянуть в пустоту под шлемами, я понимаю, что они лучше нас, а, следовательно, есть надежда, что когда они станут страной - Россия станет лучше

Николай Подосокорский

Можно сколько угодно высмеивать горстку "жалких хипстеров" и "городских сумасшедших", которые последовательно выходят на немногочисленные уличные акции протеста против Путина, за Навального или еще по какому-то поводу. Высокоинтеллектуальные наблюдатели фейсбука каждый раз анализируют общественную температуру следующим образом. Если у Навального что-то получилось, то столичные тетки 55+, фанатеющие от "Эха Москвы" и беспрерывно хихикающей в эфире Ксении Лариной, в частности, томно вздыхают: "Ах, оказывается, тусовка была массовой - надо было и нам идти!" Если же пришло мало народа, то они же констатируют: "Ну да, это и сразу было понятно, что сейчас не время солидаризироваться с этими..."

А ведь по сути те, кто выходит на улицу несмотря ни на что, - последний рубеж защиты гражданских свобод в России, который вот-вот будет уничтожен, ибо митинги теперь все чаще вообще не согласовывают, а сажать в тюрьму стали даже за одиночные пикеты. Более того, Навальный может кому-то нравиться или не нравиться (мне, например, он не очень нравится), но нельзя не замечать, что ему демонстративно запрещают заниматься политической деятельностью, и это в наших-то условиях, когда и так гайки закручены до предела. <...>

Неужели непонятно, что демократических процедур и выборов в стране почти не осталось и любой, кто обличает гнилость системы и призывает к ее исправлению - делает правильное дело?

По мнению Олега Кашина (платный раздел Republic), по-настоящему массовых митингов ждать и не стоило:

Сравнивать эту акцию с тем, что было 26 марта, некорректно в принципе – тогда Навальный действительно агитировал людей выходить на улицы, причем начал агитировать задолго до назначенной даты и делал это так настойчиво, что, как все убедились, смог достучаться даже до совсем аполитичной молодежи. В октябре ничего подобного не было – у Навального на 7-е число была назначена встреча со сторонниками в Петербурге, которую ему сорвал очередной (или внеочередной) административный арест, и уже после ареста, за три дня до назначенной даты, Навальный негромко, по его же собственным меркам, призвал выходить на улицы во всех городах, включая Москву, – очевидно, это был экспромт, за которым не стояло ни какой-то особой мобилизации сторонников, ни подготовки, ни дополнительной агитации; гораздо более шумно и убедительно акцию 7 октября рекламировали полицейские источники информагентств, анонсировавшие провокации, систему распознавания лиц и жесткий разгон, но, как видим, одними полицейскими усилиями массовости добиться нельзя.

Сейчас вообще создается впечатление, что никакой акции никто и не планировал, и то разочарование, которое сквозит в речах лояльных Навальному комментаторов от Глеба Павловского до Валерия Соловья, основано не на объективной реальности, а на их давнем, сложившемся как минимум весной представлении о ней и, в частности, о том, что Навальный так и будет поражать их воображение, выводя на улицы тысячи молодых людей.

Солидарен с этой оценкой ​Федор Крашенинников (The New Times):

Акции, прошедшие по всей России 7 октября, во многом были спонтанными. К ним не готовились месяцами, во всяком случае — в традиционном смысле слова. По сути, речь шла о вынужденной реакции Навального и его сторонников на истеричные попытки власти не допустить проведение одной конкретной акции — митинга в родном для Путина Санкт-Петербурге в день его 65-летия. В итоге вместо одного согласованного митинга, в одном городе, власть получила десятки уличных акций по всей стране. Поражение это или победа Навального и всей его стратегии? Если брать количество вышедших на спонтанные акции протеста в каждом отдельном городе и сравнивать его с населением России — то, конечно, поражение. Но если оценивать масштаб и скоординированность акций в масштабах страны и решимость активистов, особенно в ситуации, когда движение, по сути, обезглавлено арестом Навального и главы его штаба Волкова, — то это успех, в котором можно увидеть и зарю настоящей победы. <...>

Мало что вредит протестному движению в России так, как глупейший миф о бесполезности всего, кроме разового выхода на улицы «миллионов». Несмотря на то, что в истории нет ни одного случая, когда дееспособный авторитарный режим сначала позволил бы своим оппонентам организовать выход на улицы миллионов недовольных, а потом бы еще и рухнул под их давлением, адептов этой детской сказки шокирующе много.

Главный успех Навального и его штаба, который они закрепляют раз за разом, с каждой новой акцией, заключается не в количестве выходящих по призыву людей, а в их качестве. Непуганые, решительные и оптимистичные молодые люди, которые не боятся угроз и расправ, — вот главный актив Навального, и кроме него таких людей в России нет ни у кого.

Позитивные сдвиги отмечает политолог Валерий Соловей:

7 октября наметились качественные изменения в политическом поведении

1. Появилась какая-то самоорганизация.

2. Прибавилось дерзости в действиях (в ряде случаев осаждали отделения полиции, требуя отпустить задержанных).

Справедливости ради: это произошло там, где полиция не мешала. Но даже там, где она мешала, многое меняется.

Экономист Андрей Мовчан считает, что для изменения власти в России должно измениться прежде всего общество - и вместе с тем ратует за допуск Алексея Навального на выборы:

...все социологические опросы показывают, что основные характеристики нашей власти (неограниченность, сакральность, клановый характер, фокус на личном обогащении, вызывающая демонстрация силы и богатства, сознательное соперничество с соседями вместо сотрудничества, шовинизм и пр.) являются желаемыми характеристиками самого себя для большинства жителей страны – в этом смысле власть является воплощением мечты каждого. Иерархия вертикали, начинающаяся в Кремле и пронизывающая общество сквозь уровни чиновников, губернаторов, мэров, депутатов, префектов, полицейских и бандитов, теток в окошках собесов и пр. заканчивается глубоко в семьях – отцами, бьющими детей и жен, женами, заставляющими детей доедать вопреки здравому смыслу и орущими на них по любому поводу, детьми, развлекающимися буллингом и так далее, никак не меняясь. Наша власть – наш слепок и в то же время форма, в которой отлито наше общество. <...>

...Любимый вопрос дня: а стоит ли бороться за допуск на выборы Алексея Навального? Если подходить с точки зрения смены власти, то конечно нет – Навальный на выборах никакой власти разумеется не получит, а его поражение с крупным счетом, с учетом его стратегии, по сути краткосрочной, будет запрограммированным страшным ударом по его амбициям и будущему. Но с точки зрения изменения общества участие Навального в выборах крайне важно – как еще показать обществу, что на выборах могут быть альтернативы, и мир от этого не рушится?

Поэтому – давайте бороться за допуск Навального к выборам. И давайте на них придем, если его допустят, и проголосуем – кто за кого, не важно. Ну а не допустят – будем и дальше потихоньку пытаться менять общество. Потому как пока у нас не будет дюжины независимых политиков, у нас не будет другой власти. А этой дюжины не будет, пока десять тысяч таких как я, или Романчук, или Габуев, или Милованов, или Пархоменко, или Романова, или Шульман, или Иноземцев, или Миркин, или Рыжков, или члены Открытой России, или Диссернета, или ФБК, или ... – в общем я знаю таких сотню-другую, (прошу прощения у неназванных) а надо больше, много больше – не будут ежедневно и вне привязки к выборам потихоньку менять наше общество. И поэтому – давайте думать, как из двухсот сделать десять тысяч. И это важнее и выборов, и Навального.

Малочисленность нынешних акций может сыграть и в пользу Навального, считает Олег Кашин:

Это одна из двусмысленностей всей кампании за допуск Навального к выборам: все митинги, все сборы подписей и денег, вообще вся активность, направленная на то, чтобы доказать, что выборы будут выборами только в том случае, если в них примет участие Навальный – все это, как бы неловко ни было в этом признаваться, имеет конечным адресатом персонально Владимира Путина, потому что в нынешних российских условиях он, и только он будет принимать решение, какие имена следующей весной будут соседствовать с его именем в избирательном бюллетене. Сейчас, когда до старта официальной президентской кампании остается что-то около двух месяцев, именно Навальный меньше всего нуждается в протестном обострении. Напротив, его насущной потребностью становится самый наглядный, как это принято называть со времен Болотной, слив протеста, чтобы Путин смог убедиться – допуск Навального к выборам ничем страшным не грозит и кандидатский статус Навального не станет синонимом «майдана» в Москве.