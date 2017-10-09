ФСБ просит заочно арестовать Вячеслава Мальцева

Федеральная служба безопасности направила в Мещанский районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте оппозиционера Вячеслава Мальцева. Об этом сообщает "Открытая Россия".

Сегодня суд продлил арест соратника Мальцева, активиста движения "Артподготовка" Алексея Политикова до 26 марта 2018 года. Он обвиняется в применении насилия к полицейскому на акции протеста 26 марта. Политиков признал свою вину.

В августе Мальцева заочно обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Следствие считает, что 2 мая этого года на митинге на проспекте Сахарова в годовщину событий на Болотной площади Мальцев "использовал экстремистские высказывания". В этот день Мальцев призывал участников митинга отвечать власти "насилием на насилие".

В июле оппозиционер покинул Россию. В так называемом "Народном доме" оппозиционера прошли обыски. Мальцева и его соратника Юрия Горского, который также покинул Россию, внесли в список террористов и экстремистов.