Житель Подольска бросил бутылку с красной краской в здание ФСБ

В Москве задержали 60-летнего мужчину, который бросил бутылку с красной краской в фасад здания Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел 5 октября, но известно о нем стало только сегодня.



Житель подмосковного Подольска был задержан сотрудниками ФСБ, которые передали его полиции. Свой поступок он никак не объяснил, общаться с представителями правоохранительных органов отказался. Полиция проводит проверку. Где сейчас находится задержанный, неизвестно.

В ноябре 2015 года художник-акционист Петр Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке. Он назвал эту акцию "перчаткой, которую бросает общество в лицо террористической угрозе", которая, по его мнению, исходит от ФСБ. Суд оштрафовал Павленского на полмиллиона рублей, признав его виновным в повреждении "объекта культурного наследия".