Мосгорсуд оставил без изменений арест Леонида Волкова

Московский городской суд оставил без изменений решение Преображенского суда о 20 сутках ареста оппозиционера Леонида Волкова. Суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы главы штаба Алексея Навального, сообщает интернет-издание "Медиазона".

Ранее в понедельник стало известно, что рассмотрение административного дела Волкова за организацию митинга в Нижнем Новгороде перенесено на 26 октября. К этому времени Волков должен выйти на свободу после административного ареста.

Волков был задержан в Нижнем Новгороде 29 сентября. На прошлой неделе суд поместил его под арест на 20 суток. 5 октября Мосгорсуд освободил Волкова и направил его дело на новое рассмотрение. В этот же день оппозиционера снова задержали и доставили в Преображенский суд Москвы. Он вновь был признан виновным в призывах в твиттере к участию в несогласованных акциях и арестован на 20 суток.

