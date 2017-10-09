В Берлине открывается двухдневный Форум Бориса Немцова

В Берлине в понедельник открывается двухдневный Форум Бориса Немцова. 9 октября убитому оппозиционному политику исполнилось бы 58 лет. Участники форума проведут дискуссии под девизом "Конструируя будущее", сообщает корреспондент Радио Свобода. Они обсудят, как будет выглядеть российское и западное общества в политической, экономической, социальной и культурной сферах, и какую роль будут играть Россия и ЕС? На форуме выступят дочь убитого политика Жанна Немцова, основавшая фонд его имени и председатель Совета фонда журналист Владимир Кара-Мурза-младший.

В понедельник на сайте движения "Открытая Россия" впервые опубликован фильм "Немцов", снятый Владимиром Кара-Мурзой- младшим в 2016 году. Большая часть фильма — это интервью с людьми, которые близко общались с Немцовым и могут свидетельствовать о каждом шаге его политической карьеры. Российская премьера фильма состоялась 30 ноября 2016 года в Нижнем Новгороде. Позже, несмотря на провокации властей, закрытые показы фильма состоялись в ряде городов России и за рубежом.

В Ярославле на доме, где жил Борис Немцов, 9 октября вновь появилась памятная табличка. Пока городские власти никак не прореагировали на это, сообщает агентство REGNUM. Табличка была установлена в годовщину смерти политика, который был депутатом Ярославской областной думы. Её дважды демонтировали.

Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Соратники политика неоднократно требовали установить мемориальную табличку на месте его гибели на Большом Москворецком мосту. Власти Москвы отвечали отказом. Народный мемориал на месте убийства Немцова неоднократно разоряли сотрудники коммунальных служб и прокремлевские активисты. В середине сентября члены прокремлевской радикальной группировки SERB сорвали табличку, установленную 7 сентября на доме, где жил убитый политик.

По обвинению в убийстве Бориса Немцова осуждены выходцы из Чечни Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчик преступления не найден. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.