В Google ищут следы российской "фабрики троллей"

Компания Google обнаружила на своих платформах политическую рекламу, которая была оплачена Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. По информации издания, рекламная кампания должна была повлиять на исход выборов президента США в 2016 году.

По данным газеты, внутреннее расследование Google выявило, что российские рекламные агенты потратили десятки тысяч долларов на распространение дезинформации в таких сервисах, как поисковик Google, видеохостинг YouTube, почта Gmail и рекламная сеть DoubleClick. В Google начали расследование. Сейчас там проверяют рекламные пакеты, стоимость которых не превышает 100 тысяч долларов.

Корпорации предстоит выяснить, исходили ли эти объявления от "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей", или же были связаны c официальными аккаунтами российских пользователей. По мнению газеты, это говорит о гораздо больших масштабах российского вмешательства, чем предполагалось ранее.

Представители Google пока что ситуацию не прокомментировали.

В середине сентября компания Facebook направила специальному прокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Тогда же стало известно, что в социальной сети обнаружили связь между "фабрикой троллей" и вмешательством России в американские выборы. В Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.