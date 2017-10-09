Опубликовано еще одно видео со взятыми в плен Цуркану и Заболотним

Информационный портал Euphrates Post опубликовал видеозапись с первыми минутами после попадания Романа Заболотнего и Григория Цуркану в плен террористической группировки "Исламское государство". На видеозаписи видно троих мужчин в кузове пикапа.

На записи мужчина, предположительно Заболотний, говорит, что у него есть "разная информация о вооружении", что они ехали в штаб. Цуркану сидит спиной к кабине автомобиля, личность третьего пленного неизвестна. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team предположила, что это сирийский военный.

3 октября подконтрольное террористической группировке "Исламское государство" агентство "Амак" обнародовало видео со взятыми в плен Заболотним и Цуркану. Брат Цуркану рассказал Радио Свобода, что Григорий воевал в Сирии в составе частной военной компании "Вагнера".

5 октября депутат Госдумы России Виктор Водолацкий заявил, что Заболотний и Цуркану были убиты. Подтверждения этой информации нет.

В Минобороны России официально отрицают, что в Сирии попали в плен российские военные. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль "тщательно проверит" информацию о пленении российских граждан.

