Депутат Госдумы РФ: плененные в Сирии россияне были убиты

Попавшие в Сирии в плен россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану были убиты, - утверждает депутат Госдумы России Виктор Водолацкий. Его слова приводит РИА Новости.

3 октября подконтрольное террористической группировке "Исламское государство" агентство "Амак" обнародовало видео, на котором Заболотный и Цуркану назвали свои имена. По словам депутата, после этого от пленных требовали произнести на камеру, что они вступают в "Исламское государство". После отказа выполнить требование Заболотного и Цуркану убили. Откуда у него эта информация, депутат не сказал.

Ранее в четверг о смерти Заболотного заявил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров. По его словам, это произошло еще 3 октября.

Накануне брат одного из пленных Роман Цуркану сообщил Радио Свобода, что Григорий воевал в Сирии в составе частной военной компании "Вагнера". Позже семья Цуркану рассказала, что сотрудники ФСБ потребовали от них "не поднимать шум" и заверили, что их сына освободят. Заболотного опознала казачья организация из Ростовской области.

В Минобороны России официально отрицают, что в Сирии попали в плен российские военные. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль "тщательно проверит" информацию о пленении российских граждан.