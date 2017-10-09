Радио Свобода получило уведомление от Министерства юстиции России

Медиа-корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода и ее московское представительство получили официальное письмо Министерства юстиции Российской Федерации. В тексте, подписанном директором департамента по делам некоммерческих организаций Владимиром Титовым, содержится уведомление о "возможности установления ограничений" для наших журналистов.

Аналогичные письма получили другие проекты медиа-корпорации - сайт Idel.Реалии и телеканал "Настоящее время". В ответном заявлении Ненада Пейича, вице-президента и главного редактора РСЕ/РС, подчеркивается, что входящие в структуру медиа-корпорации телеканал "Настоящее время", Радио Свобода и сайт Idel.Реалии являются журналистскими, а не политическими организациями. "Мы верим, что будем иметь возможность и в дальнейшем продолжать выполнение нашей миссии", – заявил Пейич.

В письме Министерства юстиции, в частности, говорится о том, что российским Законом "О средствах массовой информации" предусмотрена возможность "установления ограничений для корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в Российской Федерации".

"По данным российских компетентных органов деятельность вашей организации подпадает под признаки, установленные в статье 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях" для организаций – иностранных агентов. Деятельность вашей организации может быть подвергнута ограничениям, предусмотренным законодательством Российской Федерации", – сообщается в письме.

В последнее время неоднократно появлялась информация о том, что российские власти готовы пересмотреть условия работы некоторых зарубежных средств массовой информации на территории России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее ведомство планирует принять ответные меры в отношении американских СМИ, работающих в России, в случае "продолжения давления на российский телеканал RT в США". 6 октября Кремль предупредил, что деятельность некоторых американских СМИ, работающих на территории России, может быть ограничена "в ответ на давление, оказываемое Вашингтоном на представительства российских СМИ в США". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае продолжения давления и нарушения права российских медиа на беспрепятственную работу, он не может исключить принятия ответных мер на основе принципа "взаимности".

Правоохранительные органы США в последнее время уделяют повышенное внимание по крайней мере двум российским СМИ – телеканалу RT и новостному сайту Sputnik. Финансируемый российским правительством телеканал RT был обвинен американскими спецслужбами в попытках влияния на исход прошлогодних президентских выборов в США. В Вашингтоне все чаще раздаются призывы к регистрации RT и Sputnik по закону 79-летней давности, который изначально был принят для противодействия нацистской пропаганде. В советские годы некоторые русскоязычные СМИ, включая газету "Правда" и агентство ТАСС, были зарегистрированы в США в качестве иностранных агентов.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – входящая в систему международного вещания США некоммерческая медиакорпорация – ставит своей задачей распространение ценностей демократии и гражданского общества, обращаясь к аудитории тех стран, в которых свобода прессы либо запрещена или ограничена властями, либо пока не стала нормой жизни общества.