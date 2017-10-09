Президент Грузии наложил вето на новую конституцию

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о наложении вето на новую конституцию, принятую 26 сентября. Заявление президента транслировалось в эфире всех основных телеканалов страны.

Маргвелашвили потребовал от правящей партии "Грузинская мечта" внести в основной закон ряд важных поправок.В частности, глава государства, настаивает на отмене пункта об избрании президента специальной коллегией выборщиков вместо всенародных выборов и перейти на полностью "пропорциональные выборы" по партийным спискам уже с 2020 года.

Лидеры "Грузинской мечты" уже заявили, что преодолеют вето президента. Правящая партия контролирует 117 мандатов при необходимом минимуме в 114 голосов.

Глава политсовета оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ника Мелия предупредил, что оппозиция не допустит насаждения в стране "авторитарного режима российского олигарха, миллиардера Бидзины Иванишвили", который считается неформальным руководителем парламента. Мелия не исключил массовых акций протеста в Тбилиси и других городах Грузии.

26 сентября парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении поправки в конституцию. Оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия – движение за свободу" от голосования отказались.

Согласно новой конституции Грузии, с 2023 года отменяются всенародные выборы президента. Главу страны будет выбирать специальная коллегия, состоящая из 300 человек.

