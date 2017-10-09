Умерла Нина Шульгина, открывшая Милана Кундеру русским читателям

В Москве утром в понедельник умерла Нина Шульгина – богемист, переводчик с чешского и словацкого языков. В ее переводах в России появилось большинство произведений знаменитого чешского писателя Милана Кундеры. Самое известное из них – роман "Невыносимая легкость бытия" – переведен Шульгиной "в стол" и опубликован в журнале "Иностранная литература" лишь в начале 90-х годов.

Именно Шульгиной принадлежит, без преувеличения, половина того успеха, которым пользуются в России книги Кундеры, считают профессионалы литературного перевода. Нина Шульгина начала переводить Кундеру не на гребне интереса к его творчеству, а тогда, когда само имя писателя-эмигранта было под запретом во всем социалистическом лагере. Уже в те годы чувство истинной литературы позволило ей разглядеть в писателе-изгое будущую звезду первой величины.

Первая публикация запрещенного прежде в СССР Милана Кундеры в конце 80-х годов тоже вышла в ее переводе. Среди других переводческих работ Нины Шульгиной – проза Винцента Шикулы, Петера Яроша и популярного современного чешского писателя Михала Вивега.