В Новосибирске новые задержания активистов штаба Навального

В Новосибирске продолжаются задержания сторонников Алексея Навального. Накануне полиция задержала координатора новосибирского штаба оппозиционера Сергея Бойко. Утром 10 октября у её дома была задержана и доставлена в отделение полиции активистка Милена Варивода. Причина задержания такая же, как у Бойко, - организация несанкционированной акции 7 октября. Об этом сообщается в группе "Штаб Навального в Новосибирске" в Facebook.



Варивода была заявителем пикета 7 октября, в котором несмотря на отказ мэрии согласовать акцию, приняли участие несколько сотен человек. Во время акции никого не задерживали.

Во вторник должен состояться суд над координатором новосибирского штаба Навального Сергеем Бойко. Ему грозит штраф , обязательные работы или административный арест до 10 суток по статье "нарушение правил проведения массовых мероприятий".

В минувшую субботу в десятках городов России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сам политик находится под арестом. По всей России были задержаны около 300 человек.