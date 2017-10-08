На акциях в поддержку Навального в России задержаны 290 человек

На акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, прошедших в субботу, в 26 городах России было задержано 290 человек. ОВД-Инфо приводит сводную информацию о задержанных по всем городам. Все участники требовали проведения свободных выборов, отмены цензуры.

Сообщается, что в Брянске были задержаны 7 человек, всех отпустили, в Волгограде 2 человека, в Екатеринбургк - 14 человек, всех отпустили, в Ижевске - 10 человек, всех отпустили после оформления протоколов, в Йошкар-Оле 1 человек, который был отпущен. В этом городе сотрудники ГАИ остановили машину около штаба Навального за якобы грязные номера и фары. Сказали что машина в розыске. Сам задержанный рассказал, что остановили за наклейку Навальный 2018 и "кроссовки". Сообщалось что сотрудники ГАИ сломали задержанному руку, позднее задержанный рассказал, что на руке была шина, а ГАИшники ее окончательно разорвали. В итоге его отпустили. В Калининграде - 5 человек, всех задержанных отпустили. В Краснодаре 21 человек, всех отпустили, в Липецке 26 человек, всех отпустили.

​В Москве Керим Эбуталыбов был задержан за якобы имевшее место распространение запрещенных материалов у памятника Пушкину на Пушкинской площади. Его отпустили после оформления протокола. Ян Кулешов был задержан в районе Тверской после того как остановили его машину, был доставлен в Тверское ОВД и позже отпущен после оформления протокола о нарушении.

В Мурманске - 3 человека, всех отпустили, в Нижнем Тагиле - 9 человек, изъяли агитматериалы, всех отпустили без составления протколов, в Перми был задержан координатор пермского штаба Навального Алексей Жилин. В Пскове - 5 человек, всех отпустили, после оформления протокола, в Ростове-на-Дону - 3 человека. В Самаре - 8 человек, всех отпустили, в Санкт-Петербурге - 68 человек. В Сочи - 8 человек, в Ставрополе - 1 человек, в Твери - 4 человека, в Туле - 7 человек. В Тюмени 4 человека, в Южно-Сахалинске - 6 человек, всех отпустили без составления протоколов, в Якутске - 6 человек, в Ярославле - 57 человек.

Алексей Навальный, находящийся под арестом, на вопрос журналистки "Дождя" назвал такое поведение полиции в Москве "играми Кремля" и воздержался от других комментариев по этому поводу. Навальный выразил удовлетворение акциями протеста.