С директора ФБК взяли объяснения в связи с иском Усманова к Навальному

Задержанного утром во вторник директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова отпустили из управления Федеральной службы судебных приставов по Москве. После опроса судебные приставы вручили ему требование явиться для дачи объяснений 13 октября. Об этом Рубанов рассказал "Медиазоне".

Рубанова задержали во вторник утром у подъезда его дома. Из постановления, которое он опубликовал в твиттере, следует, что задержание связано с отказом ФБК удалить фрагменты фильма о незадекларированной недвижимости премьера Дмитрия Медведева "Он вам не Димон" по иску миллиардера Алишера Усманова.

Рубанов считает свое задержание акцией устрашения со стороны властей, так как 5 октября юристы ФБК уже разговаривали с приставам по этому вопросу. В ходе сегодняшней беседы в управлении с него также взяли объяснения. Однако теперь вновь вызывают 13 октября.

В мае Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к ФБК и его основателю Алексею Навальному. Оппозиционера обязали удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон", в которых упоминается о возможной причастности миллиардера к коррупции, а также опубликовать опровержение. Навальный не выполнил решение суда.