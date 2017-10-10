В Москве задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов

В Москве во вторник утром судебные приставы задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова. Об этом он написал в твиттере.

Рубанова задержали у подъезда его дома и доставили в управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. Из постановления, которое опубликовал Рубанов, следует, что задержание связано с отказом ФБК удалить фрагменты фильма о незадекларированной недвижимости премьера Дмитрия Медведева "Он вам не Димон" по иску миллиардера Алишера Усманова.

В мае Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к ФБК и его основателю Алексею Навальному. Оппозиционера обязали удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон", в которых упоминается о возможной причастности миллиардера к коррупции, а также опубликовать опровержение. Навальный не выполнил решение суда.