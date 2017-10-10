Президент Путин отправил в отставку губернатора Ивановской области

Президент России Владимир Путин 10 октября принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, который покинул свой пост с формулировкой "по собственному желанию".



Временно исполняющим главы Ивановской области назначен заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский. О своем решении Путин сообщил на состоявшейся во вторник в Кремле встрече с замминистра.



Павел Коньков возглавлял Ивановскую область с 2013 года, срок его полномочий истекал в 2019 году. Он стал десятым главой региона, покинувшим свой пост за последние две недели.