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Президент Путин отправил в отставку губернатора Ивановской области

Губернатор Ивановской области Павел Коньков

Президент России Владимир Путин 10 октября принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, который покинул свой пост с формулировкой "по собственному желанию".

Временно исполняющим главы Ивановской области назначен заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский. О своем решении Путин сообщил на состоявшейся во вторник в Кремле встрече с замминистра.

Павел Коньков возглавлял Ивановскую область с 2013 года, срок его полномочий истекал в 2019 году. Он стал десятым главой региона, покинувшим свой пост за последние две недели.

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