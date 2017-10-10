Разбежавшись, прыгну со скалы

Доброе утро!

Путин отправил в отставку губернатора Омской области Виктора Назарова – он девятый уволенный за последние 15 дней. Исполнять обязанности главы региона будет Александр Бурков. С его назначением пополнилась линейка очень похожих между собой молодых глав регионов.

Внешнее сходство руководителей отчасти объясняет опубликованное РБК видео, на котором как раз Бурков запечатлен прыгающим в воду с семиметровой скалы. Прыжки со скалы входят в программу тренинга Высшей школы госуправления РАНХиГС. Чтобы стать членом кадрового резерва, надо прыгать в воду, ходить вдоль горной реки, слушать лекции Антона Вайно и Сергея Кириенко, Лаврова и Шойгу, Сечина и Усманова. Понятно, все это накладывает отпечаток на внешний вид.

Тренироваться надо, потому что кругом враги. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложила дать российскому МИДу полномочия выносить предупреждения странам, систематически вмешивающимся во внутренние дела РФ.

Российский Минюст уже вынес предупреждение телеканалу Настоящее Время, Радио Свобода и сайту Idel.Реалии о том, что их деятельность похожа на работу иностранных агентов и поэтому ее надо ограничить. Все три проекта входят в международную НКО RFE/RL, которая финансируется Конгрессом США. Предположительно, это российская реакция на похожее требование госорганов США к телеканалу Russia Today, однако существование соответствующего письма американского Минюста пока ничем, кроме слов главы RT Маргариты Симоньян, не подтверждается.

Американская компания Google обнаружила оплаченную Россией политическую рекламу на десятки тысяч долларов, пишет The Washington Post. Facebook нашел российскую политическую рекламу в Instagram. Интересно, что скажет Tinder.

Президент России специальным указом разрешил иностранцам участвовать в военных операциях, которые российская армия проводит за рубежом. (Россиянам это давно уже разрешили.) В сети обнаружилось видео пленения двух россиян в Сирии – тех самых, родственникам которых было сказано “не поднимать шума”.

Генпрокурор Украины назвал заказчиком убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова бывшего мужа Марии Максаковой криминального авторитета Владимира Тюрина. Тюрин сказал, что это “бред”. Другой находящийся в Украине экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что Тюрина “кто-то настоятельно попросил” организовать убийство. (Вороненков, как и Пономарев, давали показания по делу экс-президента Украины Януковича, которого на родине обвиняют в госизмене.)

Прочая политика в разных странах:

Российский премьер Медведев ездит по странам Северной Африки, Путин сегодня примет в Сочи сразу и Рахмона, и Додона (президентов Таджикистана и Молдовы).

Президент Турции в ходе визита в Киев признал незаконность российской аннексии Крыма, но санкции против России вводить не обещал. Сказал, что Турция помогает крымским татарам, которые “находятся в неволе”.

Президент Грузии наложил вето на новую конституцию, превращающую его пост в декоративный. Партия “Грузинская мечта”, впрочем, намерена преодолеть это вето.

В Нидерландах через семь месяцев после выборов сформировано коалиционное правительство, обладающее большинством в один голос. Сегодня парламент должен это правительство утвердить. Премьером, скорее всего, останется Марк Рютте.

В Германии Ангела Меркель начнет переговоры о создании трехпартийной коалиции (“ямайки”) только на следующей неделе.

Но вернемся в Россию, к последствиям акций в поддержку Навального. В Новосибирске задержан глава штаба Навального, в Саратове – тоже. Глава петербургского штаба получила 40 часов обязательных работ за организацию митинга 7 октября, десяти участникам акции назначены штрафы и аресты (от 12 до трех суток), в Ярославле – штрафы и общественные работы. В Петербурге следствию по делу о скорой помощи, которая якобы не могла проехать по вызову, предоставлены интернет-наработки центра “Э”. Петербургский омбудсмен упрекнул власти города в том, что они препятствуют нормальному проведению митингов.

В понедельник прошли акции памяти Бориса Немцова, приуроченные к его дню рождения – убитому политику исполнилось бы 58 лет. В Берлине открылся двухдневный Форум Бориса Немцова. В Петербурге акцию памяти Немцова совместили с поминками по умершему накануне легендарному городскому оппозиционеру Степанычу (Игорю Андрееву), который участвовал во всех подряд митингах с 1987 года.

Эвакуации торговых центров, гостиниц, вокзалов, школ и госучреждений продолжались в Петербурге, Белгороде, Чебоксарах и Новосибирске. Сегодня этому новому российскому виду спорта исполняется месяц. Ни одной бомбы пока не нашли.

Это был спорт, теперь наука и культура: глава Минобрнауки пообещала не лишать министра культуры Мединского докторской степени по истории, бывший зам Мединского получил за хищения 1,5 года колонии и освободился прямо из зала суда, потому что этот срок уже отсидел под следствием (а ущерб возместил).

Если же про науку и культуру в собственном смысле, то премию шведского банка по экономике получил американский ученый Ричард Талер, пионер поведенческой экономики и автор знаменитой книжки “Nudge”. Во Франции умер актер Жан Рошфор. И две потери среди переводчиков: скончалась Нина Шульгина, благодаря которой на русском появились романы чешского классика XX века Милана Кундеры, а в Израиле умер Рафаил Нудельман – один из первых переводчиков Станислава Лема, популяризатор науки и человек, открывший русскому читателю израильского писателя Меира Шалева.

Три ссылки начнем с писателя балканского:

Вчера у Иво Андрича был некруглый юбилей, и вот симпатичное эссе об этом авторе.

“Нас окружают все более разумные машины. Проблема в их приземленности. Они думают, как сажать самолеты и продавать мне всякие штуки”. Отрывок из книги “Что мы думаем о машинах, которые думают” – семь разных мнений ученых об искусственном интеллекте.

“Быть слабым – преступление. Не будь преступником!” История фанатика физкультуры Бернарра Макфаддена, из-за которого сначала начали страдать не склонные к спорту американцы, а теперь страдают все не склонные к спорту люди.

Искренне ваши,

Семь-сорок