Блогера вызвали за цитату из "Незнайки" не в прокуратуру, а в полицию

Администратора паблика "Радикальные мечтатели" во "ВКонтакте" Михаила Малахова вызывали на беседу из-за поста с цитатой из книги "Незнайка на Луне" не в прокуратуру, как сообщалось ранее, а в полицию. Это подтвердил Радио Свобода по телефону сотрудник полиции, который звонил Малахову. Он сказал, что по заявлению некоего гражданина "из другого субъекта федерации" проводится проверка на предмет того, является ли цитата из "Незнайки на Луне" экстремистской.

Прокуратура Краснодарского края ранее отвергла факт вызова Малахова на допрос. "Огульно обвинил правоохранительные органы, око государево", — сказали "Медузе" в пресс-службе краевой прокуратуры. В ведомстве пояснили, что специально обзвонили все районные прокуратуры края и выяснили, что ни в одной из них о Малахове не слышали и "претензий к нему не имеют".

Сам Малахов ранее сообщил, что ему позвонили из прокуратуры, по его словам, в здании, куда ему сказали явиться, ранее располагалось именно это ведомство. Малахов, по его словам, был обескуражен и даже переспросил звонившего, действительно ли тот хочет получить объяснение по отрывку из детской сказки. На что тот ответил, что в этом разберется лингвистическая экспертиза. Звонивший не уточнил, заведено ли дело и в каком статусе он собирается беседовать с Малаховым.

Пост со скриншотом цитаты из 31-й главы книги Николая Носова "Незнайка на Луне" был опубликован еще в марте. В нем есть, например, такая фраза: "По-настоящему, обязанность полицейских – защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают".