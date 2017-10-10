Матвиенко: поручений разрабатывать ограничения для журналистов пока "нет"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила агентству "Интерфакс", что "поручений о разработке закона, позволяющего признавать иностранными агентами некоторые американские СМИ, на данный момент нет". Члены временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета изучают ситуацию с законодательством США, – прокомментировала Валентина Матвиенко сообщения СМИ о возможной подготовке российскими законодателями поправок о признании в России некоторых американских СМИ "иностранными агентами".

Ранее американские власти потребовали от российского телеканала Russia Today зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента до 17 октября, в противном случае в отношении канала могут быть приняты меры. После этого в Москве заявили о возможности ответных мер.

Накануне медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода и ее московское представительство получили официальное письмо Министерства юстиции Российской Федерации. В тексте, подписанном директором департамента по делам некоммерческих организаций, содержалось уведомление о "возможности установления ограничений" для журналистов Радио Свобода. Речь шла также о сайте "Idel.Реалии" и телеканале "Настоящее время".