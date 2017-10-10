"Роснефть" подала в суд на газету "Коммерсант" 

Нефтяная компания "Роснефть" подала иск в суд на газету "Коммерсант" из-за колонки заместителя шеф-редактора издания Дмитрия Бутрина под названием "Исправленного три года ждут". Об этом сообщает ТАСС.

В колонке Бутрина говорится о конфликте интересов в закупках госкомпаний. По словам автора, покупка топ-менеджером "условной" "Роснефти" у своей жены считается законной, пока судом не будет установлен ущерб от этой сделки. В "Роснефти" считают, что Бутрин выдвигает "огульные обвинения" в адрес "условного" топ-менеджера "Роснефти". В нефтяной компании заявляют, что это порочит деловую репутацию "Роснефти", и требуют опровергнуть эту информацию. Гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин заявил, что в издательском доме намерены "ждать решения суда". Колонка Бутрина была опубликована 14 августа.

В прошлом году "Роснефть" подала иск к РБК на сумму более 3 миллиардов рублей из-за статьи "Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от Би-Пи". Суд постановил опубликовать опровержение, но денежное взыскание было отменено после апелляции. В июне стороны заключили мировое соглашение.

