РБК заключил мировое соглашение с "Роснефтью"

Суд утвердил мировое соглашение по иску компании "Роснефть" к изданию РБК. Стороны отказались раскрывать его детали. При этом адвокат журналистов РБК Алексей Мельников рассказал, что "Роснефть" снимет все материальные претензии в обмен на извинения от издания.

В прошлом году компания подала иск к РБК на сумму более 3 миллиардов рублей из-за статьи "Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP". Суд постановил опубликовать опровержение, но денежное взыскание было отменено после апелляции. "Роснефть" это решение оспорила. По данным издания Republic, о мировом соглашении с компанией договаривался лично новый владелец РБК Григорий Березкин.

В июне Березкин купил медиахолдинг у группы "Онэксим" Михаила Прохорова. Среди возможных причин продажи называлось давление со стороны администрации президента. Березкин заявил, что не планирует влиять на редакционную политику медиахолдинга.