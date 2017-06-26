РБК заключил мировое соглашение с "Роснефтью"

Суд утвердил мировое соглашение по иску компании "Роснефть" к изданию РБК. Стороны отказались раскрывать его детали. При этом адвокат журналистов РБК Алексей Мельников рассказал, что "Роснефть" снимет все материальные претензии в обмен на извинения от издания.
В прошлом году компания подала иск к РБК на сумму более 3 миллиардов рублей из-за статьи "Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP". Суд постановил опубликовать опровержение, но денежное взыскание было отменено после апелляции. "Роснефть" это решение оспорила. По данным издания Republic, о мировом соглашении с компанией договаривался лично новый владелец РБК Григорий Березкин.
В июне Березкин купил медиахолдинг у группы "Онэксим" Михаила Прохорова. Среди возможных причин продажи называлось давление со стороны администрации президента. Березкин заявил, что не планирует влиять на редакционную политику медиахолдинга.
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