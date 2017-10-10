В ФБК заявили о выполнении требований суда по иску Усманова

Директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов заявил, что выполнил указания суда и удалил фрагменты видео про бизнесмена Алишера Усманова из фильма "Он вам не Димон". Рубанов рассказал телеканалу "Дождь", что на сайте и YouTube-канале ФБК размещены опровержения. При этом YouTube-канала у ФБК нет.

Рубанов отметил, что ФБК не отвечает за личный сайт и YouTube-канал основателя фонда Алексея Навального, а также сайт dimon.navalny.com, на которых опубликован фильм "Он вам не Димон".

Сегодня Рубанов был задержан в связи с отказом ФБК выполнить решение суда. Директор Фонда борьбы с коррупцией предполагает, что в отношении него могут возбудить уголовное дело по статье о "неисполнении приговора суда", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет. Рубанов считает, что действия судебных приставов связаны с намерением оппозиционера Алексея Навального участвовать в выборах президента России в 2018 году.

В мае Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к ФБК и его основателю Алексею Навальному. Оппозиционера обязали удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон", в которых упоминается о возможной причастности миллиардера к коррупции, а также опубликовать опровержение. Навальный не выполнил решение суда.

