Верховный суд отменил штрафы осужденным за убийство Немцова

Верховный суд России отменил штрафы в 100 тысяч рублей каждому из пятерых осужденным по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. В остальном приговоры предполагаемым исполнителям преступления суд оставил без изменений. Немцова застрелили 27 февраля 2015 года. По обвинению в совершении преступления осуждены Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск. Родные и соратники Немцова убеждены, что к убийству политика причастен глава Чечни Рамзан Кадыров. Во вторник адвокаты семьи Бориса Немцова обратились в Верховный суд с просьбой переквалифицировать дело о гибели оппозиционера со статьи "Убийство" на статью "Посягательство на жизнь общественного или политического деятеля", которая не предусматривает истечения срока давности при расследовании преступления. Прокурор выступила против изменения статьи.