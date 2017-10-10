Определены три главных претендента на премию Сахарова

Депутаты Европейского парламента определили трёх главных претендентов на премию Сахарова в этом году. Это - группа венесуэльский оппозиционеров, гватемальная правозащитница Аура Лолита Чавес Ишкакик и шведско-эритрейский политзаключённый Давит Исаак.
Лауреат премии будет объявлен 26 октября. Церемонии награждения состоится в декабре в Страсбурге.
Премия Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. В денежном выражении она составляет 50 тысяч евро.
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