Определены три главных претендента на премию Сахарова

Депутаты Европейского парламента определили трёх главных претендентов на премию Сахарова в этом году. Это - группа венесуэльский оппозиционеров, гватемальная правозащитница Аура Лолита Чавес Ишкакик и шведско-эритрейский политзаключённый Давит Исаак.

Лауреат премии будет объявлен 26 октября. Церемонии награждения состоится в декабре в Страсбурге.

Премия Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. В денежном выражении она составляет 50 тысяч евро.

