Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Определены три главных претендента на премию Сахарова

Депутаты Европейского парламента определили трёх главных претендентов на премию Сахарова в этом году. Это - группа венесуэльский оппозиционеров, гватемальная правозащитница Аура Лолита Чавес Ишкакик и шведско-эритрейский политзаключённый Давит Исаак.

Лауреат премии будет объявлен 26 октября. Церемонии награждения состоится в декабре в Страсбурге.

Премия Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. В денежном выражении она составляет 50 тысяч евро.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG