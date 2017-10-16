Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал России в течение 18 месяцев изменить карательный подход к наркополитике и рассмотреть вопрос о декриминализации хранения наркотиков для личного употребления.

Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова (иностранный агент, согласно мнению Министерства юстиции России) пытается гуманизировать российскую наркополитику посредством обращений в Комитет ООН с 2010 года. Тогда фонд подал первый теневой доклад, в котором указал, что Россия не исполняет должным образом 12-ю статью ратифицированного ей Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах в отношении доступа потребителей инъекционных наркотиков к лечению наркозависимости, программам профилактики лечения и ухода при ВИЧ. Первый пункт этой статьи гласит: "Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья".

Рассмотрев этот доклад, комитет принял рекомендации к российскому правительству, потребовав предоставить "поддержку для признанных на международном уровне мер по профилактике ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков", например, легализовать опиоидную заместительную терапию и поддержать программы выдачи игл и профилактики передозировок. Россия эти рекомендации полностью проигнорировала. За время, пока власти бездействовали, количество ВИЧ-инфицированных в стране почти удвоилось.

Понимая, что позиция властей не изменится, фонд подготовил второй доклад. Его авторы указывали на нарушение российскими властями статей 3 и 2 ратифицированного ими Пакта об экономических, социальных и культурных правах, провозглашающих запрет дискриминации и равные возможности для всех граждан. В частности, в докладе говорилось, что в результате мер, принятых властями против организаций гражданского общества, в стране продолжила расти эпидемия ВИЧ, а люди, употребляющие инъекционные наркотики, оставались в группе риска.

В ответ комитет выразил обеспокоенность большим уровнем потребления наркотиков в стране и тем, что Россия применяет исключительно карательный подход к решению этой проблемы: число заключенных по наркостатьям продолжает расти, потребители все чаще воздерживаются от обращения за медицинской помощью. Ситуацию ухудшает отсутствие программ снижения вреда, запрет на опиоидную заместительную терапию и, как следствие, повсеместное распространение ВИЧ/СПИД, гепатита С и туберкулеза среди наркопотребителей.

Россия может отреагировать так, как хочет – к примеру, опять начать убеждать всех, что по этим вопросам у нее имеется свой путь

Комитет перечислил набор мер, которые Россия должна была бы предпринять для решения этих проблем. Это, в частности, декриминализация хранения наркотиков для собственного потребления; решение вопроса доступа наркозависимых к системе здравоохранения; легализация такого эффективного способа лечения, как опиоидная заместительная терапия; содействие некоммерческим организациям, занимающимся программами помощи наркозависимым.

В рекомендациях содержатся ответы на теневые доклады других организаций, например, инициативной ЛГБТ-группы "Стимул" и движения в поддержку секс-работниц "Серебряная роза". Комитет ООН указал на отсутствие в России всеобъемлющего антидискриминационного законодательства, рекомендовал принять меры для предотвращения дискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и выразил обеспокоенность тем, что секс-работники сталкиваются с препятствиями в доступе к услугам здравоохранения.

Теперь государство – участник Пакта должно принять меры, основанные на рекомендациях комитета. Как разъясняет ведущий аналитик по правам человека Канадской правовой сети по ВИЧ/СПИД Михаил Голиченко, с одной стороны, согласно Конституции России, власти не могут проигнорировать их: "С другой стороны, Россия может отреагировать так, как хочет – к примеру, опять начать убеждать всех, что по этим вопросам у нее имеется свой путь. Единственная мера, которую комитет может принять для исполнения рекомендаций, – конструктивный диалог: как врач продолжает терапию с психически нездоровым, так и международные органы будут продолжать диалог с Россией и другими странами, игнорирующими общепринятые в цивилизованном мире нормы".

Информационный канал Drug User News о дискуссии в ООН

По словам Голиченко, ранее комитет давал аналогичные рекомендации по введению программ снижения вреда многим странам, например, Казахстану, Таджикистану, Польше, Маврикию, Украине, Швеции или Грузии. Все они выполнили рекомендации, в большей или меньшей степени. Пересмотреть взгляды на декриминализацию комитет, помимо России, рекомендовал властям только одной страны – Филиппин. Напомню, что президент Филиппин Родриго Дутерте проводит кампанию массовых репрессий и внесудебных казней в отношении предполагаемых наркоторговцев.

Никита Сологуб – журналист, участник Фонда имени Андрея Рылькова

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