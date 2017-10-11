Активисты SERB опять сорвали табличку с дома, где жил Борис Немцов

Активисты прокремлевской радикальной группировки SERB вновь сорвали мемориальную табличку с дома в Москве, где жил Борис Немцов. Об этом сообщает ТАСС.
Активисты сняли табличку и отнесли её в полицию. Лидер движения Гоша Тарасевич утверждает, что табличка установлена незаконно, и что жильцы дома, где по его словам, якобы проживал Немцов, недовольны, тем, что под их окнами устроили мемориал. Он также потребовал привлечь к ответственности лиц, самовольно установивших памятный знак.
Мемориальная табличка с надписью "Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от руки наемного убийцы 27 февраля 2015 года" была установлена 7 сентября по инициативе жильцов дома. 12 сентября активисты SERB сорвали табличку. На следующий день власти Москвы предложили установить мемориальную табличку Борису Немцову не на фасаде дома, где он жил, а в подъезде. Как утверждали в мэрии,таким образом, можно избежать конфликтной ситуации и не нарушать закон.
Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Соратники политика неоднократно требовали установить мемориальную табличку на месте его гибели на Большом Москворецком мосту. Власти Москвы отвечали отказом.
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