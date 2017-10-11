Эминем раскритиковал Трампа и поддержал футболистов НФЛ

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэтерс) раскритиковал президента США Дональда Трампа в своём ролике, который был показан во время вручения премии BET Hip Hop Awards. Видеозапись опубликована на YouTube. К моменту выхода публикации она собрала более трёх миллионов просмотров.

В своём выступлении Эминем назвал Трампа "камикадзе, который может привести к ядерному холокосту". Рэпер также в резкой форме отозвался о теме расизма в США и последовавшей реакции администрации Белого дома на акции протестов футболистов Национальной футбольной лиги (НФЛ).

В сентябре в США случился скандал на почве акций протеста спортсменов НФЛ. Во время исполнения государственного гимна перед началом матча футболисты вставали на одно колено и брались за руки, вместо того, чтобы стоять, положа руку на сердце. По словам спортсменов, таким образом, они выступают против неоправданного насилия полиции по отношению к темнокожим американцам.

Эминем также поддержал игрока Колина Каперника, который первым во время исполнения гимна США перед началом игры встал на колено.

Действия спортсменов вызвали жесткую критику со стороны Трампа. Он обвинил футболистов в неуважении к флагу и гимну США и призвал НФЛ принять меры в отношении игроков.

