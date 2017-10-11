Сотрудники Русского музея просят защиты у прокурора Петербурга

Шесть сотрудников Русского музея в Санкт-Петербурге написали заявление на имя главного прокурора города Сергея Литвиненко. Они просят защитить директора музея Владимира Гусева от давления со стороны министра культуры Владимира Мединского и бизнесмена Сергея Шмакова, которые предприняли шаги для перемещения из экспозиции самой древней в музее иконы "Ангел Златые власы".

Заявление подписал и обозреватель журнала “Город 812” Михаил Золотоносов. По его словам, авторы заявления в прокуратуру решились на это после совещания директора музея с главами отделов. На нём Гусев заявил, что Мединский поставил его перед выбором: или “Ангел Златые власы” перемещается в домовую церковь Михайловского замка, или Гусев покинет пост директора.

Михайловский замок принадлежит Русскому музею, так что в случае перемещения иконы она формально останется в нём. Но сотрудники музея опасаются, что в этом случае икону будет трудно увидеть посетителям музея, и это может стать первым шагом к её изъятию. Известно, что Шмаков говорил о намерении организовать паломнические поездки для поклонения этой иконе, и не исключено, что в дальнейшем он бы также организовал показ иконы в других храмах. Сотрудники музея напомнили о печальной история с иконой Богоматери Торопецкой, которую Шмаков забрал якобы на время, но она до сих пор находится в его коттеджном поселке Княжье Озеро.

Около ста сотрудников музея подписали письмо против перемещения иконы, адресованное министру культуры Мединскому. По мнению Михаила Золотоносова, это письмо менее действенно, чем заявление в прокуратуру. По сведениям журналиста, после коллективного обращения к прокурору Литвиненко Мединский уже отказался от намерений производить манипуляции с “Ангелом Златые власы”. Тем не менее, Золотоносов считает, что отзывать заявление из прокуратуры пока рано.