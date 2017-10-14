Короткая память

В октябре 2010 года на российские телеэкраны вышла последняя, четвертая часть документальной эпопеи "Крестный батька – 4", посвященная белорусскому президенту Александру Лукашенко. Пенталогию "Крестный батька", напомню, создал один из главных российских пропагандистских каналов НТВ в 2010 году для демонстрации "ужасов диктатуры" Лукашенко. В частности, в фильмах рассказывалось о похищениях и политических убийствах, выстраивании режима авторитарной власти, расправах с оппозицией, коррупции и хищениях огромных масштабов, отмывании денег, незаконном изъятии собственности и контрабанде. Создатели фильмов даже упомянули диагноз, заочно поставленный Лукашенко психиатром Дмитрием Щигельским, – "мозаичная психопатия".

Скорее всего, почти все, показанное в этих фильмах, – чистая правда, однако для нас в данном случае важно не это, а то, что подавляющее большинство российских граждан (тот самый "путинский электорат") с удовольствием смотрели сериал, напитываясь праведным гневом в адрес "последнего диктатора Европы". Если же вспомнить, как в 2011 году тот же телеканал НТВ вместе с другими центральными каналами с негодованием демонстрировали белорусский "хапун" (когда мирных протестующих "винтили" на улицах, точь-в-точь как в сегодняшней России), создавалось впечатление, что по российскому ТВ включили прямую трансляцию CNN.

Сейчас все больше аналитиков говорит о том, что именно Кремль и российские силовики "подсказали" Лукашенко идею расправиться с оппозицией так жестко, и даже помогали ему в проведении репрессий, одновременно клеймя белорусского диктатора в своих подконтрольных СМИ. Вполне возможно, это было частью плана, призванного нанести удар по заигрыванию "батьки" с Западом и тем самым еще больше укрепить его зависимость от Москвы. Скорее всего, так все и было, однако это не меняет сути: российским гражданам подобные геополитические игры были неведомы, и телезрители доверчиво воспринимали за чистую монету все, что им говорили с экрана.

Мало кто из людей, именующих себя сегодня "патриотами России", вспоминает сегодня, что всего лишь шесть лет назад российский МИД заступался за задержанных в Беларуси правозащитников, в том числе членов Московской Хельсинкской группы, и выпускал по этому поводу такие заявления, что Россия казалась просто оплотом демократии. К слову, это случилось всего лишь за несколько месяцев до первых митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова…

Это касалось не только белорусского вопроса. Я прекрасно помню, как честно и профессионально главный муниципальный медиахолдинг Екатеринбурга "Уральский рабочий" освещал и острые социальные проблемы области, и деятельность правозащитного общества "Мемориал". Дошло до того, что руководитель "Мемориала" даже номинировала начальника репортерского отдела "Уральского" на премию уже упомянутой Хельсинкской группы. Правда, это было до того, как в городе выстроили вертикаль власти прямо к федеральному центру, а большинство полномочий избранного мэра передали назначенному, а не избранному "сити-менеджеру".

Более того, тот же самый "Мемориал" проводил много мероприятий, касающихся памяти репрессированных и социального волонтерства, совместно с Екатеринбургской епархией и даже получил наградную грамоту от архиерея! При этом правозащитные встречи посещали даже руководители епархиальных отделов, и это не воспринималось как нечто постыдное. Конечно, интеллектуалы никогда не были во главе православного мейнстрима, однако на тот момент можно было найти достаточно священников, придерживающихся весьма оппозиционных взглядов. Затем, когда начались протестные митинги, часть батюшек принимала в них участие, а некоторые даже пошли наблюдателями на выборы-2012. К сегодняшнему дню некоторых из этих людей запретили в служении, других просто выдавили из страны. Сегодня протестующие в подрясниках считаются чем-то экзотическим, они прямо признаются, что церковное руководство запрещает студентам семинарии и священникам контактировать с ними. Однако не так давно ситуация хотя бы частично отличалась от сегодняшней.

Память большинства потребителей телепропаганды на удивление коротка

Разумеется, это не значит, что до 2012 года Россия была свободной и демократической страной. Однако власть активно "игралась" в демократию, и пресса поддерживала эту иллюзию, что неизбежно сказывалось на общественных настроениях. До тех пор, пока телевизор в деталях не разъяснил российскому обывателю, кто такие "нацпредатели", как следует к ним относиться, ведущие региональные медиа не видели ничего плохого в том, чтобы пиарить правозащитников, центральные каналы обличали диктатуру и заступались за демократическую оппозицию, а церковные чиновники участвовали в "диссидентских" встречах. Притом это происходило не только в 1990-е годы, но даже в конце так называемой медведевской оттепели (а точнее, третьего неформального президентского срока Путина).

Многие публицисты уже не раз удивлялись тому, как быстро в 2014 году "братская Украина" превратилась в сознании россиян во "вражеское государство". Однако в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, как скоро после показов "Крестного батьки" тот же НТВ стал демонстрировать "Анатомии протеста", по сути и духу полностью противоположные белорусским сюжетам.

Память большинства потребителей телепропаганды на удивление коротка. В ней спокойно уживаются взаимоисключающие понятия и явления, прошлое имеет способность мгновенно стираться и переписываться, а главное, скорость этих изменений не сопровождается какой-либо рефлексией. Сознание конформиста уживалось с формулировками о том, что "российских войск не было в Крыму", а затем с легкостью переключилось на восхваление "силы русского оружия во время присоединения Крыма". Еще вчера эти люди защищали "демократические ценности", а сегодня призывают истреблять "проклятых демократов".

Эти примеры являются хорошим ответом на тревожные заявления по поводу выходящего ныне в свет "поколения Путина", воспитанного на ненависти к Западу и идеологии "русского мира". Опыт показывает, что, если предсказаниям экспертов о возможной замене Путина и крахе властной вертикали рано или поздно суждено будет сбыться, "перепрограммировать" этих людей будет не так уж и трудно. "Путинское большинство" в массе своей состоит из конформистов, а не из идейных имперцев, и эти конформисты, как показало последнее десятилетие, легко меняют одну реальность на другую.

Единственным реальным последствием путинского правления стала даже не имперская идеология, а подлость и цинизм, способность с легкостью менять ценности, установки и факты под всеоправдывающим девизом "нам это выгодно". Исправить эту часть менталитета, приучив вчерашних конформистов осознанно и ответственно относиться к своей жизни и своей стране, будет гораздо более сложной задачей.

Ксения Кириллова – журналист, живет в США

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​