Суд в Москве отклонил иск британской "Открытой России"

Тверской суд Москвы отклонил иск зарегистрированной в Великобритании организации Otkrytaya Rossia ("Открытая Россия") к Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции. Организация требовала отменить ее внесение в список "нежелательных", передает ТАСС.

В апреле власти России признали "нежелательными" "Открытую Россию", Общественное сетевое движение "Открытая Россия" и "Институт современной России", зарегистрированные в Великобритании и США. По версии Генпрокуратуры, эти организации занимаются дискредитацией результатов проходящих в России выборов.

В апреле в офисе одноименного движения "Открытая Россия" в Москве прошли обыски. Позже в Минюсте заявили, что в России нет филиалов "нежелательной" "Открытой России".

