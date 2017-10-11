В правительстве РФ заявили о планах ограничить покупку криптовалют

Министерство финансов России намерено ввести ограничение на сумму покупки криптовалют. Об этом сообщил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, такое решение было принято на совещании криптовалютам у президента Владимира Путина 10 октября. О какой сумме идёт речь, министр не уточнил.

Ранее в среду министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство намерено законодательно регулировать выпуск и обращение криптовалют на территории России. По словам Силуанова, российские власти должны не только контролировать, но и "возглавить" эмиссию криптовалют.

Выпуск криптовалюты не контролируют частные лица или государственные институты, их использование позволяет сохранить полную анонимность при покупке товаров в интернете. Противники криптовалют считают, что с их помощью, кроме прочего, можно финансировать терроризм. В России статус криптовалют пока законодательно не урегулирован.