В Бельгии задержали подозреваемого в терактах в Брюсселе

Полиция Бельгии задержала подозреваемого в терактах в марте прошлого года в Брюсселе. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Генпрокуратуру королевства.

Обвинения предъявлены Брахиму Т. Полное имя обвиняемого и его происхождение не раскрываются. Известно, что ему 39 лет.

22 марта 2016 года в зале вылетов брюссельского аэропорта произошли взрывы. Из совершили террористы-смертники. Спустя час еще один взрыв произошёл на станции метро "Мальбек". В общей сложности погибли 32 человека.