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В Бельгии задержали подозреваемого в терактах в Брюсселе

Станция метро "Мальбек" в Брюсселе, март 2016 года

Полиция Бельгии задержала подозреваемого в терактах в марте прошлого года в Брюсселе. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Генпрокуратуру королевства.

Обвинения предъявлены Брахиму Т. Полное имя обвиняемого и его происхождение не раскрываются. Известно, что ему 39 лет.

22 марта 2016 года в зале вылетов брюссельского аэропорта произошли взрывы. Из совершили террористы-смертники. Спустя час еще один взрыв произошёл на станции метро "Мальбек". В общей сложности погибли 32 человека.

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