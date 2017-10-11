Модный дом жены Кадырова не будет оплачивать показ в "Зарядье"

В парке "Зарядье" в центре Москвы пройдет показ модного дома Firdaws ("Фирдаус"), основанного Медни Кадыровой, женой главы Чечни Рамзана Кадырова. Firdaws не будет платить за аренду парка – власти Москвы внесли показ модного дома в "план бесплатных мероприятий". Об этом сообщает The Bell. По данным издания, предыдущий показ Firdaws, который прошел в Грозном, мог стоить 10-15 миллионов рублей.

Официальная причина, по которой московские власти отказались брать с жены Кадырова деньги за аренду "Зарядья", неизвестна. При этом мероприятие, предположительно, будет закрытым. The Bell сообщает, что на показе ожидаются около 250 гостей, в числе которых представители руководства Чечни. Будут приняты "максимальные меры безопасности". Приедет ли на показ сам Кадыров, пока неизвестно.

Парк "Зарядье" был открыт 11 сентября. Стоимость его строительства оценивалась в 5 миллиардов рублей, однако обошлось в 14 миллиардов. Это еще не окончательная стоимость парка – она может увеличиться вдвое после восстановления поврежденного посетителями ландшафта.