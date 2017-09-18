Итоговая стоимость создания парка "Зарядье" может увеличиться вдвое

Итоговая стоимость создания московского парка "Зарядье" может увеличиться до 25 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Ведомости". По данным издания, увеличение расходов связано с необходимостью достроить некоторые объекты в парке, а также восстановить поврежденный посетителями ландшафт.

По официальным данным, создание парка "Зарядье" обошлось в 14 миллиардов рублей. При этом изначального стоимость строительства оценивали в 5 миллиардов. Парк открыли для москвичей 11 сентября. Через два дня после этого представители проекта заявили, что посетители якобы массово выкапывают и уносят с собой растения.