В Крыму оштрафовали активистов "Крымской солидарности"

В аннексированном Россией Крыму прошли судебные заседания по задержанным сегодня крымским татарам. Восьмерых активистов организации "Крымская солидарность" оштрафовали на суммы от 10 до 20 тысяч рублей по обвинению в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Суд по делу еще одного активиста движения перенесли на 12 октября.

На завтра также назначен суд по делу шестерых крымских татар, задержанных в среду по обвинению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". До суда обвиняемых оставили под стражей. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Операцию по задержанию шестерых крымских татар, обвиняемых в участии в "Хизб ут-Тахрир", проводили сотрудники Федеральной службы безопасности России, полицейские и бойцы внутренних войск. Активисты "Крымской солидарности" были задержаны за попытку поддержать соотечественников. Еще двоих крымско-татарских активистов задержали у здания управления ФСБ в Симферополе, когда они пытались узнать причину происходящего. Позднее их отпустили.

Всего по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир" в Крыму с 2014 года были арестованы 19 человек.