Противники "Матильды" просят Путина вмешаться в ситуацию

Активисты православного движения "Царский крест" сегодня передадут президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой запретить фильм Алексея Учителя "Матильда".

Авторы петиции, которую подписали более ста тысяч человек, призывают главу государства защитить права православных граждан и православные святыни, вмешаться в ситуацию и повлиять на решение об отзыве прокатного удостоверения фильма "Матильда", который они называют "кощунственным и антироссийским".

Ранее православные активисты обратились к патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с просьбой выразить свою позицию о "недопустимости выхода фильма".

В августе в ряде российских городов состоялись акции против фильма "Матильда", организованные движениями "Сорок сороков" и "Царский крест". Молитвенные стояния проходили под лозунгами "За веру! За народ и царя!".

Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" выходит в широкий прокат в России 25 октября. Картина рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм якобы оскорбляет чувства верующих. После подобных заявлений депутата к протестам против проката "Матильды" присоединились так называемые "православные активисты". От показа "Матильды" из-за их угроз отказались крупные сети кинотеатров. Кроме того, активисты, по неподтвержденным данным, могут быть причастны к массовым эвакуациям по всей России из-за анонимных звонков о минировании.