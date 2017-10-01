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Археология

Господь, жги! Эфир в 20:05

Религиовед Роман Лункин и журналист Юрий Сапрыкин об экстремизме времен «Матильды»

Фильм Алексея Учителя «Матильда», еще не выйдя на экраны, расколол российское общество. Ревнители православной веры усмотрели в нем оскорбление памяти Николая II, которого они считают царем-мучеником, отдельные экстремисты устроили поджоги кинотеатров и машин. Грозит ли России христианский терроризм, и движется ли страна в сторону "православного Ирана"? Гости программы - религиовед Роман Лункин и журналист Юрий Сапрыкин. Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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