Господь, жги! Эфир в 20:05

Фильм Алексея Учителя «Матильда», еще не выйдя на экраны, расколол российское общество. Ревнители православной веры усмотрели в нем оскорбление памяти Николая II, которого они считают царем-мучеником, отдельные экстремисты устроили поджоги кинотеатров и машин. Грозит ли России христианский терроризм, и движется ли страна в сторону "православного Ирана"? Гости программы - религиовед Роман Лункин и журналист Юрий Сапрыкин. Эфир в 20:05.

