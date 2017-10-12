СМИ: "Антивирус Касперского" искал секретные документы США

В "Антивирус Касперского" добавили функцию поиска секретных документов по распоряжению российских властей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным журналистов, программа искала на компьютерах файлы со словами "совершенно секретно" и кодовыми названиями государственных программ Соединенных Штатов. По мнению собеседников издания, изменения в антивирус могли внести только с ведома "Лаборатории Касперского".

К таким выводам пришли эксперты, которые изучали программу несколько месяцев. По данным The Wall Street Journal, спецслужбы США провели серию экспериментов, в ходе которых "Антивирус Касперского" среагировал на поддельную "секретную информацию" на компьютерах.

11 октября газета The New York Times сообщила, что об использовании антивируса для вторжения в комьютеры США два года назад предупредили израильские спецслужбы. Ранее СМИ сообщали, что российские хакеры с помощью "Антивируса Касперского" похитили секретные документы с персонального компьютера сотрудника Агентства национальной безопасности США. "Лаборатория Касперского" сотрудничество со спецслужбами отрицает.