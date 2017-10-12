Украина обвинила Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатье. В Киеве выразили недовольство тем, что венгерские власти организовали митинг "Самоопределение для Закарпатья". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем твиттере, что в Будапешт направлена нота протеста. Где именно будет проходить акция, неизвестно.

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Закарпатье - самый западный регион Украины. Он граничит с Венгрией, и там проживает многочисленная венгерская диаспора. Ранее в Будапеште выражали опасения, что новый украинский закон об образовании может ущемить права венгерского меньшинства.

Согласно новому закону, основным языком обучения в стране становится украинский. По мнению Венгрии, это нарушает основные принципы Евросоюза и соглашения об ассоциации Украины с Европой. Венгрия пообещала блокировать любые шаги Киева по евроинтеграции. Глава МИД Украины Павел Климкин планировал 12 октября обсудить новый закон со своим коллегой в Будапеште.