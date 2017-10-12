Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест

Суд в Москве отправил пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского под домашний арест до 7 ноября. В отношении Ампелонского и двух других чиновников ведомства, которые также помещены под домашний арест, расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает в среду "Интерфакс".

Накануне о возбуждении уголовного дела в отношении Ампелонского , руководителя правового отдела Роскомнадзора Бориса Едидина и главы аппарата ведомства Александра Весельчакова сообщили СМИ. Детали самого дела пока неизвестны.

Источники РБК предположили, что оно может быть связано с фиктивным оформлением на работу сотрудников Роскомнадзора.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался комментировать информацию об уголовных делах в отношении своих подчиненных, сообщает "Интерфакс".