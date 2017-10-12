Президент Грузии призвал разработать стратегию против агрессии России

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Россия увеличивает присутствие вооруженных сил на территории Абхазии и Южной Осетии. Он подчеркнул, что Россия нарушает права живущих там граждан Грузии, ограничивает свободу передвижения, а также доступ к образованию и здравоохранению. Маргвелашвили вновь обвинил российских военных в установке новых заборов на административных границах.

Выступая на конференции по обороне и безопасности в Батуми, президент Грузии призвал укреплять обороноспособность страны в ответ на угрозу со стороны России. Он также заявил, что провокации являются одним из механизмов российской политики. Маргвелашвили обратился к западным странам с предложением выработать единую стратегию противодействия агрессивным действиям России против соседних государств.

После войны с Грузией в 2008 году Россия признала Абхазию и Южную Осетию в качестве "независимых государств". ООН считает их территорией Грузии. Грузинские политики заявляют, что Абхазия и Южная Осетия "оккупированы Россией".