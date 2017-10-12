"Ситуация идет вразнос"

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который откроется в Москве 14 октября, а пройдет в Сочи, анонсируется как самый масштабный за все время проведения: в нем примут участие больше 20 тысяч человек из 180 стран. Однако, по информации нескольких членов Национального комитета по подготовке фестиваля, до сих пор не улажены многие организационные вопросы, а около тысячи ранее приглашенных делегатов левых взглядов на фестиваль не попадут.

Зато среди участников вдруг оказались представители правых организаций, бизнес-элиты и топ-чиновники, что в целом противоречит традициям этого форума, имеющего отчетливо левую идеологическую окраску. В фестивалях молодежи и студентов традиционно принимали участие прежде всего коммунистические, социалистические и антифашистские организации, выступавшие против колониализма и военных диктатур. Во времена холодной войны фестивальному движению, существующему с 1947 года, покровительствовал Советский Союз. В Москве прошли два из 18 фестивалей – в 1957 и 1985 годах. После краха социалистического блока фестивали переживали некоторый кризис, между XIII (Пхеньян, 1989) и XIV (Гавана, 1997) прошло 8 лет. Как правило фестивали проводятся в странах, где у власти находятся левые режимы: последний, XVIII, прошел в 2013 году в Кито (Эквадор).

К участию в фестивалях допускались представители радикальных левых группировок, в том числе находящиеся вне закона. Но в этом году никаких участников "вне закона" ни в Москве, ни в Сочи точно не будет: ФСО на последнем этапе отсеяла всех, у кого есть хотя бы административное наказание за участие в несанкционированных акциях, а в перечне документов, которые требуют от иностранных делегатов, значится "оригинал или нотариально заверенная справка об отсутствии судимости". Участники фестиваля не исключают, что в Сочи приветствовать участников фестиваля будет сам президент Путин.

Талисманом фестиваля стал робот Ромашка, экипировку сшил модный модельер Игорь Чапурин, а гимн про "мир на всей земле" написал и спел певец Алексей Воробьев. "Мы за мир на всей земле, и пусть для нас везде мир станет общим домом. И пусть это просто песня, но если спеть всем вместе, мир станет общим домом", – поется в гимне фестиваля. Воробьев в прошлом был послом доброй воли ООН. Аранжировку и ремикс специально для фестивального флешмоба создал шведский музыкальный продюсер, автор гимна чемпионата мира по футболу 2014 года, двукратный обладатель премии "Грэмми" RedOne.

Официально XIX фестиваль посвящен 100-летию большевистской революции в России и персонально Эрнесто Че Геваре, Фиделю Кастро и африканскому борцу с колониализмом Мохаммеду Абдельазизу. Собственно, на этом, судя по программе фестиваля, с исторической частью будет покончено. А перед делегатами выступят "российские и зарубежные звезды первой величины в области цифровых технологий и их применения в финансах, образовании, медицине". За "звезд первой величины" отвечает Сбербанк, генеральный партнер фестиваля, который оборудует "инновационную лабораторию и образовательную площадку-лекторий". Кроме Путина, в фестивале примут участие олигархи и крупные чиновники.

Александр Батагов, член российского Национального подготовительного комитета фестиваля от леворадикальной молодежной оррганизации Ревролюционный коммунистический союз молодежи (большевиков) – РКСМ (б), говорит, что с самого начала не сомневался, что все именно так и будет.

Нам даже отказались показать список российской делегации, хотя мы обязаны были, по идее, его утверждать

– Я представляю организацию РКСМ (б), которая из всех российских молодежных организаций была единственной, выступавшей последовательно против проведения этого фестиваля в России. Если выкопать историю вопроса, то впервые эта тема была поднята еще два года назад, ее активно педалировали на заседании Генерального совета Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) в Гаване, в ноябре позапрошлого года. ВФДМ и является главным организатором всех этих фестивалей. И мы тогда еще предупреждали: ребята, вы не думайте, что Россия согласится с левой, социалистической повесткой. Мы сейчас не в Советском Союзе, а в совсем другой стране, где антикоммунизм – это официальная идеология. Но, тем не менее, в феврале прошлого года Генеральный совет ВФДМ принял решение, и дальше все пошло примерно так, как мы представили. То есть пока нужно было от ВФДМ получить право на использование лейбла, а по сути Всемирный фестиваль молодежи и студентов – это лейбл и определенная традиция, российская сторона обещала золотые горы: все Сочи ваше, все олимпийские объекты ваши, никакого отказа, делайте что хотите, мы все вам обеспечим, дешевые чартеры и так далее. Когда согласие было получено и дело дошло до подготовки, тут же начали всплывать всякие неудобные вещи, – возмущается Батагов. – Оказалось, что Национальный подготовительный комитет России ничего не решает. Мы, как члены этого комитета и его руководители, должны были бы полностью отвечать за формирование российской делегации и заниматься ее отбором. Но вдруг возникла Дирекция по подготовке фестиваля, затем правительственный оргкомитет, и нам сказали в конце концов: извините, мы этот вопрос решим без вас. Нам даже отказались показать список российской делегации, хотя мы обязаны были, по идее, его утверждать. Ну, а затем начались "ягодки". Оказалось, что и чартеров для иностранцев нет, и компания авиационная не та оказалась, она обанкротилась (делегатов должна была перевозить авиакомпания ВИМ-авиа – РС), и вот дело фактически сейчас идет к полному разрыву, то есть российская сторона демонстрирует, что она вообще видеть не желает ВФДМ и ее активистов, что она относится к этим людям просто как к каким-то туристам, которых просто терпит из вежливости.

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По словам Батагова, "организаторы фестиваля отклонили от участия почти тысячу активистов из Индии, Шри-Ланки, Конго, Непала и других стран".

Обещали левый фестиваль в духе всех традиций, только дайте нам использовать этот лейбл. Но кто платит, тот и заказывает музыку

– При этом пригласили откровенно националистические силы из разных стран, это, в общем-то, показывает, какие приоритеты сейчас у Российской Федерации. Грубо говоря, ВФДМ обманули. Им обещали обычный левый фестиваль в духе всех фестивальных традиций, только, пожалуйста, дайте нам использовать этот лейбл. Но кто платит, тот и заказывает музыку. Мы сейчас имеем ситуацию, при которой ответственный со стороны МОК за аккредитацию сам не имеет аккредитации на фестиваль, – рассказывает Батагов. – Президент ВФДМ Николас Пападимитриу не имеет аккредитации. Неясен и статус иностранных делегатов, которые начинают прибывать в Сочи. Где их будут селить, будут ли их вообще селить, кормить, пустят ли их на фестиваль или им скажут: вы у себя в гостиницах собирайтесь и занимайтесь своей повесткой.

Роман Кононенко, другой член российского Национального подготовительного комитета фестиваля от ЛКСМ, говорит, что ситуация сложная, но не по политическим, а скорее по техническим причинам.

– Накладок очень много, но их пытаются решать "в ручном режиме". Да, действительно, подвисли сотни людей, в основном из Азии, которые должны были лететь чартером. Но им покупают билеты на регулярные рейсы, а по прибытии ищут возможности их размещения. Люди, которые занимаются фестивалем, имеют огромный опыт проведения "Селигера" и "Тавриды" (прокремлевские фестивали – РС), думаю, все вопросы будут решены, – прогнозирует Кононенко.

Оператором фестиваля, согласно указу президента, является Фонд "Росконгресс". При фонде есть дирекция по подготовке фестиваля, которую возглавляет Ксения Разуваева, руководитель Роспатриотцентра. Фестиваль курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, пообещавший "идеальную загрузку" олимпийских объектов на время проведения фестиваля.

Мы проведем очередной международный "Селигер", с песнями и плясками, бессмысленными дискуссиями, с рекламой Сбербанка, Газпрома и производителя презервативов

– Я вполне допускаю, что Кириенко не в курсе всех этих перипетий, но вот конкретно Разуваева и ее подчиненные, они осознанно проводят эту политику: не нужен нам никакой ВФДМ, не нужны нам никакие левые, не нужны там фестивальные традиции, нам просто нужен красивый лейбл, в рамках которого мы проведем очередной международный "Селигер" с песнями и плясками, бессмысленными, бездумными дискуссиями, с рекламой Сбербанка, Газпрома и производителя презервативов, – говорит Батагов. – Еще характерная черта – все так называемые левые и даже коммунисты в России, я имею в виду прежде всего КПРФ, с пеной у рта отстаивали полтора года назад право России на проведение этого фестиваля, и говорили, что Зюганов все решит. Но они же первые и оказались у разбитого корыта. То есть они сперва помогали властям протащить эту затею с фестивалем, а когда это удалось, сами власти задвинули их в угол и начали их собственных кандидатов из делегации вычеркивать. Эта проблема сейчас есть даже у КПРФ.

Среди делегатов фестиваля оказались и представители националистических партий, в частности, молодежное крыло израильской партии Ликуд, против участия которой ВФДМ выпустила специальное заявление, но его проигнорировали.

– Вторая организация – это молодежное крыло правящей партии Турции (Партии справедливости и развития – РС), партии Эрдогана, турецкие националисты, относительно умеренные, но, тем не менее, националисты. Их тоже пригласили, несмотря на протесты турецкого Национального подготовительного комитета, – утверждает Александр Батагов. – Нам также известно, что собирают также европейских националистов, то есть Национальный фронт Ле Пен, скорее всего, из Германии кто-то будет из ультраправых организаций. И все это делается в обход международного комитета, его мнение игнорируется.

По заявлениям левых активистов, есть правила проведения таких фестивалей, согласно которым, во-первых, Национальный подготовительный комитет формируется членскими организациями ВФДМ. Во-вторых, все активисты этих членских организаций априори имеют право участвовать в фестивале, без какой-либо цензуры и отбора, достаточно просто внести их в список. И в-третьих, недопустимо участие людей, разделяющих правые, националистические или расистские взгляды. Все эти правила оказались нарушены, считает Батагов.

Европейские националистические партии правой ориентации видят в российском лидере образец сильной личности

– Понятно отношение левых к правым. В России сейчас увлечены сотрудничеством с европейскими правыми, так что у представителей левой части спектра возможна озабоченность составом участников фестиваля-2017, – замечает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. –​ Европейские националистические партии правой ориентации видят в российском лидере образец сильной личности, которая символизирует национальный суверенитет перед лицом либерализма и глобализации. Некоторые из них не являются однозначно пророссийскими, а просто считают, что противостоят мировому порядку, руководимому Вашингтоном и Брюсселем. Тут срабатывает принцип "враг моего врага –​ мой друг".​

По словам Калачева, значительный рост влияния националистичсеских и популистских политических партий, движений и лидеров в Европе действительно наблюдается в последние годы. Он породил у Кремля большие надежды на обретение Россией партнеров в борьбе за выход из изоляции, считает политолог.

Директор института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий говорит, что российские чиновники не умеют работать в режиме добросовестной договоренности, поэтому вместо того, чтобы получить то, что они хотели, они уже получили международный скандал.

Проблема тут даже не в злом умысле, а в том, что они в принципе ничего другого, кроме Большого Селигера, не могут сделать

– Беда в том, что изначально ВФДМ и Кремлю были нужны два совершенно разных фестиваля. Первому – традиционно левый, как это и было все предыдущие годы, а российским властям был нужен этакий международный "полуселигер", прославляющий консервативные традиции, которые сейчас в России в почете, – рассуждает социолог. – По факту наши чиновники саботировали все договоренности. И проблема тут даже не в злом умысле, а в том, что они в принципе ничего другого, кроме Большого Селигера, не могут сделать. Это как потребовать от кенгуру, чтобы она летала. При всем желании будет только прыгать. И при каждом прыжке будет говорить: видите, я же летаю. Это и есть поведение российских властей, – считает Борис Кагарлицкий.

Организаторы фестиваля, впрочем, обещают делегатам не только теплую дружественную обстановку и насыщенную программу, но и теплую погоду – в Сочи в дни проведения фестиваля ожидается до +20. "Это будет грандиозное событие", – рапортуют российские телеканалы.