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ПАСЕ: украинский закон об образовании "нарушает баланс" языков

Выступление президента Украины Петра Порошенко в ПАСЕ, 11 октября 2017

Украинский закон об образовании нарушает баланс между государственным языком и языками проживающих в стране национальных меньшинств, считают в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Большинство депутатов одобрили проект резолюции с рекомендациями Украине по изменению документа.

В частности, ПАСЕ осудила принятие закона без консультаций с представителями национальных меньшинств. Депутаты из Венгрии и Румынии выступили против идеи "смешанного обучения", при котором 60 процентов предметов преподаются на украинском, а 40 процентов – на языке меньшинства. ПАСЕ попросила Киев выполнить все рекомендации Венецианской комиссии. Она предоставит отзыв на закон об образовании к декабрю.

Согласно принятому в сентябре закону, все школы на территории Украины должны учить детей на украинском языке.​ Власти Венгрии и Румынии выступили с резкой критикой документа.

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