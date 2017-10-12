"То ли и впрямь хунта хорошая"

"Левада-центр" обнародовал исследование, из которого следует, что россияне более всего доверяют президенту, армии и ФСБ с другими спецслужбами.

Президента считают "вполне заслуживающим" доверия 75 процентов опрошенных (против 55-и в 2013 году и 80-и в 2015 году), армию – 69 процентов (43 и 64 процента соответственно в прошлом), ФСБ – 57 процентов (36 и 50 в прошлом). Далее следует церковь, которая прежде доверяли больше: 48 процентов (в 2013 году у нее тоже было 48 процентов, в 2015-м – 53).

Среди множества других инстутитуций в рейтинге доверия: правительство – 35 процентов, благотворители – 34, пресса, включая телевидение – 30, суд – 26, банки – 20, партии – 19.

В СМИ сообщалось о выросшем в шесть раз уровне доверия к ФСБ, однако под этим понимается "индекс доверия социальным институтам", вычисляемый хитрым образом: из общего количества тех, кто ответил на вопрос о доверии к той или иной институции "вполне заслуживает", вычиталось общее число тех, кто ответил "совсем не заслуживает" и еще половина тех, кто ответил "не вполне заслуживает". По этому показателю "уровень доверия" к ФСБ подскочил с 6 пунктов до 38, в шесть с лишним раз.

Кое-кто из обсуждавших в сетях это сообщение "Левада-центра" не доверяет самим социологам:

Но многие сочли исследование вполне показательным:

Андрей Мальгин:

Ну раз они так хотят в концлагерь, партия и правительство просто обязаны им это обеспечить.

Там тепло, весело, кормят регулярно; пятая колонна сидит в карцере и не портит настроения.