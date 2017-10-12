Кличко предложил установить в Киеве памятник Борису Немцову

Мэр Киева Виталий Кличко предложил переименовать один из скверов в столице Украины в честь убитого политика Бориса Немцова, а в самом сквере – установить ему памятник. Как сообщается на сайте главы города, эту идею Кличко обсуждал с дочерью Немцова Жанной.

Вопрос о переименовании сквера в честь Немцова должен рассмотреть Киевский городской совет. Кличко увыразил уверенность, что депутаты проголосуют за это предложение. По словам мэра Киева, убийство Немцова было политическим и связано с "его взглядами и критикой власти".

Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Соратники политика неоднократно требовали установить мемориальную табличку на месте его гибели на Большом Москворецком мосту. Власти Москвы отвечали отказом.С дома в Москве, где жил Немцов, дважды срывали мемориальную табличку.

