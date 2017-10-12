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Милонову укажут на "недопустимость нарушения депутатской этики"

Виталий Милонов

Комиссия Государственной думы России по этике вновь укажет депутату Виталию Милонову на "недопустимость нарушения правил депутатской этики". На него жаловался активист Алексей Тимошенко.

Как сообщает интернет-издание "Медуза", сегодня Тимошенко получил ответ от главы комиссии Отари Аршбы. В нем говорится, что комиссия приняла решение после "всестороннего и обстоятельного" рассмотрения обращения активиста, в котором тот обвинил Милонова в разжигании ненависти.

В мае комиссия уже указывала Милонову на недопустимость его действий во время первомайского шествия в Санкт-Петербурге. Депутат Госдумы Отари Аршба заявил "Интерфаксу", что при повторении подобного, Милонова пригласят на заседание комиссии, и "будут разбираться". Во время первомайского шествия Милонов затеял потасовку с группой ЛГБТ-активистов, пришлось вмешаться полицейским.

Милонов известен как автор принятого в 2012 году закона об "административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии" и ряда других законодательных инициатив, направленных против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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