CNN: Россия пыталась вмешаться в политику в США с помощью Pokemon Go

Россия пыталась вмешаться в американскую политику с помощью игры Pokemon Go. Об этом говорится в расследовании телеканала CNN.

Речь идёт о кампании "Donʼt Shoot Us" ("Не стреляйте в нас"), которая проводилась в фейсбуке, инстаграмме, твиттере, видеохостинге YouTube и игре дополненной реальности Pokemon Go.

По данным CNN, через эти платформы организаторы распространяли сообщения о насилии по отношению к афроамериканцам со стороны полиции США. В игре Pokemon Go пользователям давали задания называть покемонов именами жертв полицейского произвола.

Как утверждает телеканал, кампанию проводило российское Агентство интернет-исследований, известное также, как "фабрика троллей". По данным СМИ, организацию финансирует бизнесмен Евгений Пригожин из окружения российского президента.

Авторы расследования считают, что организаторы хотели спровоцировать афроамериканцев на массовые протесты и скомпрометировать другое движение в поддержку темнокожего населения США — "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих тоже важны").

Российские власти причастность к организации кампании отрицают. Представитель МИД России Мария Захарова назвала расследование "бездарным".

Об Агентстве интернет-исследований со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге стало известно в 2013 году. Тогда "Новая газета" опубликовала расследование о деятельности организации. Утверждается, что её сотрудники пишут комментарии и заметки в социальных сетях для создания видимости массовой поддержки политики Кремля.